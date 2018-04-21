Пенсионер: Милиционеры сломали мне ногу дверью машины! 22 21.04.2018, 11:26

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Иосиф Вышедко

Среди дня забросили в машину, сломали ногу и обложили данью на год.

Это не хроника действий бандитской группировки, а история задержания милицией белорусского пенсионера. Подобный случай жестокости людей в погонах уже далеко не первый, передает «Белсат».

«Я сейчас их считаю не защитниками, а наоборот»

Иосиф Вышедко из деревни Лазичи Глубокского района едва сдерживает слезы, когда рассказывает свою историю. В прошлом году в феврале, когда Иосиф ехал на мотоблоке в соседнюю деревню за хлебом и лекарствами, его остановили милиционеры на витебской машине. Сказали – блестят глаза, значит пьяный, поедешь с нами на экспертизу.

«Я говорю – зачем? Я был сегодня в больнице, сдавал кровь и все такое. Они не стали меня слушать, стали запихивать в машину. Дали сначала в грудь кулаками», – вспоминает Иосиф Вышедко.

От удара Иосиф ударился головой о дверь автомобиля.

«Ноги же мои остались на улице. Дверями стали бить по ногам», – говорит пенсионер.

В больнице оказалось, что пенсионер трезвый

«Три раза продувал алкотестер. Ничего не показало. Сказали, пройдись по дощечке. Я прошелся. И на этом отпустили. Но написали бумажку, сказали: подпишись. Я и подписал», – рассказывает Иосиф.

Подписал, так как не видел без очков. А бумажка оказалась протоколом, где пенсионер признавал, что якобы ездил на другую сторону от Глубокого в пивнуху, напиваться.

«И теперь у него высчитывают 78 рублей ежемесячно. И этот год весь будут высчитывать», – говорит жена Иосифа Наталья.

Дали максимально – 50 базовых, на сегодня 1 225 рублей. Боль в ноге не утихала. Как показал рентген, дверью машины милиционеры сломали пенсионеру ногу. Иосиф Вышедко месяц пробыл в гипсе.

«Я был вместе с ним в больнице, сидели в очереди. Он мне эту историю рассказал, и мне стало больно на душе и на сердце. И я решил всем рассказать об этом, об этих фашистах», – говорит друг потерпевшего Даниил Ермакович.

В глубокской милиции Иосифу Вышедко сказали – это витебские приезжали, мы им ничего сделать не можем. Также и адвокат отсоветовала пенсионеру обжаловать штраф, так как там все договорено, и правды не добьешься.

«То ли плохо идет отбор на должности работников МВД, то ли еще и воспитательная работа идет плохо. Чтобы милиционеры были образцом для граждан», – считает правозащитник Павел Левинов.

Случаи милицейского насилия имеют место во всей Беларуси.

В Слониме милиционеры задержали мужчину и увезли на алкогольную экспертизу – сломали ногу.

В Рогачеве милиционеры задержали мужчину за отсутствие фликера и паспорта – в результате сломали ребро.

В Хойниках задерживали пьяного, а случайному свидетелю, который подошел заступиться, стали ломать руку на глазах у детей.

В Витебске милиционеры приехали расследовать кражу, а в итоге чуть не задушили обворованного, инвалида 2-й группы.

Это все за последние месяцы. Совсем свежие случаи – в Бресте милиционеры подростку заломили руки и поставили на колени, потому что не имел при себе паспорта. А в Орше брутально задержали пенсионера, который неправильно переходил улицу.