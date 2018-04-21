Папа Франциск благословил семинарию в Пинске 21.04.2018, 13:13

Встреча сообщества Межъепархиальной духовной семинарии в Пинске с Папой Римским прошла 18 апреля.

18 апреля в Риме состоялась специальная встреча сообщества Межъепархиальной духовной семинарии в Пинске с Папой Римским Франциском. Встреча прошла в рамках паломничества семинаристов по случаю празднования 80-й годовщины канонизации святого Андрея Боболи и 100-й годовщины епископского рукоположения Слуги Божьего Зигмунта Лозинского, первого епископа Пинского, основателя семинарии в Пинске, сообщает Catholic.by.

Семинаристы и священники-форматоры во главе с епископом Пинском Антонием Демьянко сначала приняли участие в общей встрече Папы с верующими на площади святого Петра. После окончания общей аудиенции состоялась специальная и непосредственная встреча с Понтификом. Приветствуя сообщество учащихся и форматоров, Папа уделил Апостольское благословение семинарии в Пинске.

Фото: Catholic.by

Епископ Демьянко поблагодарил понтифика за возможность встречи и представил ему присутствующих священников и семинаристов. Папа призвал семинаристов помнить о нем в молитвах. В свою очередь ректор семинарии священник Андрей Рылко заверил его, что сообщество семинарии в Пинске ежедневно молится за него и благодарит Бога за его жертвенное апостольское служение.

Паломничество семинаристов проходило с 16 по 19 апреля. Путь паломничества семинаристов и форматоров проходил через места служения и культа святого Андрея Боболи.

Это санктуарий в Иваново — места мученической смерти святого. Также паломники молились в святилище в Варшаве, где хранится тело Андрея Боболи, и в базилике Иль-Джезу в Риме — в костеле ордена иезуитов, к которому принадлежал небесный покровитель Полесья. В этой святыни в специальном алтаре хранится частица мощей главного опекуна Католической Церкви Пинщины.

Важным моментом на пути паломничества было посещение конфессий-гробниц святых апостолов Петра и Павла в Риме, а также четырех главных базилик Вечного Города.

Последним этапом паломничества была Святая Месса с участием семинарского сообщества в Дрогичине-над-Бугом (Польша), который во времена атеистических гонений был центром жизни Пинской епархии.