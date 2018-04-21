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Российская пропаганда ушла в астрал и не вернулась

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  • Юлия Латынина, «Новая газета»
  • 21.04.2018, 13:40
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Юлия Латынина — о «фейковой» химатаке в Сирии.

Телеканал «Россия 24» показал интервью с одним из сирийских детей, подвергшихся 7 апреля химической атаке в городе Дума. По словам мальчика и его отца, в дом, где они были, вбежали волонтеры «Белых касок». После этого мальчик и его отец побежали в больницу. «Как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми», — рассказал Хасан Диаб. После этого его отпустили домой, дав финики и печенье.

На основании этого интервью российская пропаганда теперь утверждает, что «никакой химической атаки» в Думе не было. А постпред РФ при ООН Василий Небензя даже собрался показывать этот репортаж на Совбезе, чего, конечно, лучше б не делать.

Любому вменяемому человеку понятно, что во время химической атаки волонтеры не теряют времени на то, чтобы установить точную степень поражения каждого, кто теоретически мог оказаться в радиусе действия газа. «Белые каски» действовали совершенно правильно: согнали всех в госпиталь и поливали водой. Хасану и его отцу повезло: их газ не затронул. А вот люди на соседней улице не были так счастливы.

Российская пропаганда утверждает, что события в Думе разворачивались следующим образом.

Хасан Диаб и другие дети, эвакуированные из района Восточной думы, пострадавшего от предполагаемой химической атаки
Фото: EastNews

6 апреля 2018 года Думу контролировали исламские боевики, в основном из группировки «Джейш аль-Ислам», запрещенной в России. Они были настроены крайне воинственно и сдавать город не собирались. В одном из своих видео «Джейш аль-Ислам» даже показала 100 расставленных по всему городу клеток с сидящими в них людьми: «живой щит» против войска Асада.

За время осады Думы боевики накопали в ней ходов и подвалов, и взять ее было чрезвычайно трудно, особенно Асаду, у которого не так много обученных войск. Проблему могла бы разрешить атака химическим оружием: тяжелым хлором, который сам заползает в подвалы, убивая всех, кто там находится.

И вот 7 апреля эти боевики, по утверждению российской пропаганды, объявили о фейковой химической атаке.

А 8 апреля Дума была взята. А атака — если верить российскому постпреду при ООН Василию Небензе — была фейковая.

Впрочем, если верить другому российскому официальному лицу, Марии Захаровой, то атака, пожалуй-таки была. Потому что в Думе обнаружены контейнеры с хлором из Германии, и дымовые шашки, — откуда бы вы думали — из Солсбери!

Таким образом, если верить Марии Захаровой, эти проклятые боевики, собиравшиеся оборонять Думу до последнего заложника, сами потравили детей хлором (германским) и сдали Думу асадовской армии.

Интрига закручивается. Не знаешь, в самом деле, чему верить:

так хлора не было или он был германский?

Думу вообще никто не травил или ее травили сами боевики?

И если боевики отравили сами себя, и никакого нападения правительственных сил не было, то как все-таки на следующий день после этого войска Асада оказались в Думе?

Как они умудрились без боя занять у приготовившихся к обороне исламистских фанатиков эти самые многократно эшелонированные подвалы?

Российская пропаганда за последнее время не то, что потеряла берега: она ушла в астрал и не вернулась.

Заявления следуют одно фантастичнее другого.

Сначала российская пропаганда, устами Виктории Скрипаль, выдвигает предположение, что ее дядю отравила будущая теща.

Потом та же самая Виктория выдвигает другое предположение — что никакого химического отравления не было, а просто ее двоюродная сестра и дядя покушали не тех морепродуктов.

А потом постпред при ООН Василий Небензя выдвигает новую версию: коварные англичане ввели «Новичок» Скрипалям в кровь уже тогда, когда те без сознания лежали в больнице.

Так извините, теща или морепродукты? Морепродукты или без сознания? «Во-первых, я его не брала, во-вторых, я его вернула, в-третьих, он был с отбитой ручкой».

Мария Захарова обвиняет англичан в убийстве Григория Распутина и императора Павла I, а Генштаб, не дрогнув, объясняет, что из 103 крылатых ракет, выпущенных американцами по сирийским аэродромам, наша доблестная ПВО сбила 71.

Никакой реальности, по мнению этих людей и их начальства, в принципе не существует. Существует только пост-реальность, где правда и ложь на экране телевизора совершенно равны.

Технология, опробованная уже на малайзийском «Боинге»: «Стрелял, но не «Бук». «Бук», но не наш. Наш, но не мы. Мы, но не в «Боинг». В «Боинг», но случайно. Другим можно, а нам нельзя?»

В принципе все эти приемы нам знакомы. До того, как в США появился термин «фейк ньюс», в СССР давно бытовал стандартный и испытанный временем термин «агитпроп».

Проблема, однако, в том, что у этих фейковых новостей отсутствует главная составляющая, которая, собственно, и превращает их в агитпроп. А именно: за неверие в них не расстреливают.

Г-жа Захарова, г-н Небензя, и Генштаб РФ могут сколько угодно рассуждать о «позорном провале авантюры Запада» в Сирии и солсберских шашках, обнаруженных в Гуте.

Но проблема этих достойных господ заключается в том, что мы им верить не обязаны. За неверие в то, что малайзийский «Боинг» был сбит не украинским летчиком, больше не дают 10 лет без права переписки. И даже не увольняют с работы.

История повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде комедии. Вранье, которое в 30-е годы было могучей идеологией, теперь, без подпорки в виде ГУЛАГа, является смешным и мелким враньем.

Юлия Латынина, «Новая газета»


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