Ребекка Хармс: Правительства ЕС должны бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ 3 21.04.2018, 14:18

Ребекка Хармс

Путин не может быть хорошим хозяином ЧМ в то время, когда идут войны в Украине и Сирии.

60 евродепутатов подписали письмо к правительствам ЕС с призывом бойкотировать ЧМ по футболу в России,

Инициатором письма выступила депутат из Германии Ребекка Хармс.

В письме упоминаются химическая атака в Солсбери, бомбардировки школ и жилых районов в Сирии, нелегальная оккупация Крыма, украинские политические заключенные, российское военное вторжение в восточную Украину, систематические хакерские атаки, вмешательства в выборные процессы стран ЕС. Авторы напоминают о том, что вторжение в Украину Путин начал через три дня после олимпиады в Сочи в 2014 году.

"Мы не можем пожимать руку Путину, в то время как диссиденты и свободная пресса подвергаются постоянной опасности в России и за ее пределами", - говорится в письме.

"Вместо того, чтобы усиливать авторитарные и антизападные стремления российского президента, правительства ЕС должны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России ФИФА 2018 и выступить в защиту прав человека, демократических ценностей и мира", - пишут авторы.

Автор письма, немецкий политик, глава парламентской ассамблеи Евронест Ребекка Хармс прокомментировала сайту Charter97.org, зачем она решила выступить с этой инициативой.

"Владимир Путин несет ответственность за оккупацию и войну в Украине. Он поддерживает жестокого диктатора и палача Башара Асада. Российская армия несет ответственность за ужасные военные преступления в Сирии.

Президент Путин не может быть хорошим хозяином Чемпионата мира по футболу в то время, как продолжаются войны в Украине и в Сирии. Он не может быть радушным хозяином, пока он поддерживает правоэкстремистские и антидемократические партии в ЕС, и пытается вмешиваться в выборы.

Демократические правительства не должны помогать Путину в самопозиционировании себя как лидера, которого уважают сильные мира сего. Никто не должен забывать о том, что через три дня зимней олимпиады в Сочи российская армия оккупировала Крым", - пояснила евродепутат.