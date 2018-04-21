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The Daily Telegraph: Участники покушения на Скрипаля связаны с российскими властями

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  • 21.04.2018, 14:29
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Подозреваемые в покушении на экс-офицера российской разведки уже вернулись в РФ.

Лица, которые пытались отравить в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, связаны с властями РФ. Об этом со ссылкой на информированный источник пишет The Daily Telegraph (перевод - gordonua.com).

Группа злоумышленников была выявлена контрразведкой и антитеррористической полицией.

Британские следователи считают, что подозреваемые в покушении на Скрипаля уже вернулись в Россию. Их удалось установить после анализа списков пассажиров авиарейсов в Великобританию и из нее.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.

По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.

Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.


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