Автомобилисты подключились к протестам в Армении
- 21.04.2018, 14:54
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В ереванском районе Эребуни проводится автошествие.
Члены инициативы «Отвергни Сержа» начали автошествие в административном районе Эребуни Еревана, передает news.am.
Активист Давид Санасарян и еще группа лиц начали автошествие по улице Эребуни. Полицейские остановили машины и воспрепятствовали их движению.
Санасарян провел переговоры со стражами порядка, после чего заявил журналистам о том, что шествие продолжится лишь по одному отрезку улицы.