закрыть
21 апреля 2018, суббота, 16:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Автомобилисты подключились к протестам в Армении

  • 21.04.2018, 14:54
  • 1,114
Фото: news.am

В ереванском районе Эребуни проводится автошествие.

Члены инициативы «Отвергни Сержа» начали автошествие в административном районе Эребуни Еревана, передает news.am.

Активист Давид Санасарян и еще группа лиц начали автошествие по улице Эребуни. Полицейские остановили машины и воспрепятствовали их движению.

Санасарян провел переговоры со стражами порядка, после чего заявил журналистам о том, что шествие продолжится лишь по одному отрезку улицы.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков