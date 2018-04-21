Автомобилисты подключились к протестам в Армении 21.04.2018, 14:54

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Фото: news.am

В ереванском районе Эребуни проводится автошествие.

Члены инициативы «Отвергни Сержа» начали автошествие в административном районе Эребуни Еревана, передает news.am.

Активист Давид Санасарян и еще группа лиц начали автошествие по улице Эребуни. Полицейские остановили машины и воспрепятствовали их движению.

Санасарян провел переговоры со стражами порядка, после чего заявил журналистам о том, что шествие продолжится лишь по одному отрезку улицы.