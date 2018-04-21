Беларусь - крупнейший поставщик нелегальных сигарет в Россию 2 21.04.2018, 15:51

Наша страна занимает 2,2% российского табачного рынка.

Об этом говорится в исследования аналитического агентства Kantar TNS.

Как сообщает "Прайм Пресс", исследование проводилось по заказу ведущих табачных компаний, Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco, методом интервью и обмена пачек у российских курильщиков в возрасте от 19 до 64 лет. Опрос респондентов проходил с января по февраль 2018 г.

Согласно результатам исследования, доля нелегального рынка сигарет в России значительно увеличилась: сейчас она составляет 7,7% против 4,6% годом ранее.

Наиболее высокий уровень нелегальной табачной продукции традиционно наблюдается в приграничных с Беларусью регионах – Брянской и Смоленской областях. Здесь доля нелегальных сигарет почти втрое превышает общероссийские показатели: в первом квартале 2018 г она достигла 21,4% от продаж сигарет на этой территории.

Руководитель отдела «БАТ Россия» (российская структура BAT) по противодействию незаконному обороту табачных изделий Максим Курганский отметил, что в ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты российские курильщики не бросают курить, а переходят на доступный контрафакт.