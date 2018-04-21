Фотофакт: По витебскому базару ходят ряженные казаки с саблями 11 21.04.2018, 15:59

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Фото: svaboda.org

Организовывал мероприятие бывший «атаман» Витебска.

На ярмарке «Центральный» в Витебске прошел концерт с участием самодеятельности артистов местной казачьей общины. Мероприятие организовал директор ярмарки Василий Романенко, который в течение нескольких лет был атаманом Витебскa, сообщает «Радыё Свабода».

Участники концертной программы, вооруженные саблями и нагайками, пели песни о «доле казака», «казачью вольницу» и неистребимость казацкого рода. С подобной военной атрибутикой среди покупателей ходили и зрители - представители казачьей общины. Около исполнителей стояла копилка для пожертвований «на хорошие казачьи дела».

Такая же копилка стояла и возле импровизированной «кухни», где желающим предлагали уху с хлебом и соленым огурцом. Причем руководил этим «пищевым пунктом» лично «атаман» Витебска Валерий Семашко. На какие конкретно «хорошие казачьи дела» собирают деньги, он не пояснил.

В Витебске местная община ОО «Белорусское казачество» известна пристрастием к идеям «русского мира», которые они пропагандируют при каждой возможности - во время встреч с учащимися в школах, участия в мероприятиях православной церкви и выступая на городских мероприятиях.

Правда, витеблян, пришедших на ярмарку в выходной день, куда больше привлекали торговые ряды, а не возможность посодействовать в «казачьих делах». Но работники ярмарки «Центральный» рассказали, что сейчас концерты местной казачьей самодеятельности будут проходить часто - так распорядился директор.