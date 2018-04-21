Белорус - россиянину: Не надо сюда тащить «русский мир» 9 21.04.2018, 16:56

4,801

Севярын Квяткоўскі

Фота: budzma.org

Лайфхак на «случай важных переговоров с восточным cоседом».

Разговором белоруса и россиянина поделился в своем «Фейсбуке» известный журналист и блогер Северин Кветковский:

«В майке с рожей Путина и надписями «Крым. Возвращение на родину».

- Сколько это в рублях?

- Это в рублях.

- Нет.

- Да.

- В наших сколько?

- Это в наших.

- В российских.

- Идите смотрите курс, переводите. Мы работаем с белорусскими рублями в Беларуси.

- У вас тут спокойно? Потому что я не видел полиции.

- У нас полиции нет. У нас милиция. Но майку дебильную спрячь!

- Я думал, мы союзники с Беларусью...

- Ровно до тех пор, пока вы не тащите сюда свой русский мир.

- Я понял, - застегнулся под горло и пошел ужинать», - завершил свой рассказ Северин Кветковский.