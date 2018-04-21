Белорус - россиянину: Не надо сюда тащить «русский мир»9
- 21.04.2018, 16:56
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Лайфхак на «случай важных переговоров с восточным cоседом».
Разговором белоруса и россиянина поделился в своем «Фейсбуке» известный журналист и блогер Северин Кветковский:
«В майке с рожей Путина и надписями «Крым. Возвращение на родину».
- Сколько это в рублях?
- Это в рублях.
- Нет.
- Да.
- В наших сколько?
- Это в наших.
- В российских.
- Идите смотрите курс, переводите. Мы работаем с белорусскими рублями в Беларуси.
- У вас тут спокойно? Потому что я не видел полиции.
- У нас полиции нет. У нас милиция. Но майку дебильную спрячь!
- Я думал, мы союзники с Беларусью...
- Ровно до тех пор, пока вы не тащите сюда свой русский мир.
- Я понял, - застегнулся под горло и пошел ужинать», - завершил свой рассказ Северин Кветковский.