Лукашенко не видит оснований для роста цен, но они растут 9 21.04.2018, 17:24

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Слова «главного экономиста» снова не стыкуются с реальностью.

«В Беларуси нет никаких оснований для роста цен», - об этом заявил журналистам Лукашенко во время республиканского субботника, на который он приехал в Шкловский район.

А что происходит в реальности?

«В марте 2018 года Нацбанк констатировал увеличение годовых темпов роста основных ценовых индикаторов потребительского рынка. Прирост потребительских цен в марте составил 5,4% в годовом выражении, относительно февраля цены выросли на 0,8%. То есть произошло то, о чем Беларусь еще полгода назад предупреждали международные эксперты», - констатирует tut.by.

Раз оснований нет, почему цены растут? Выходит, что cлова «главного экономиста» снова не «стыкуются» с действительностью. Пожалуй, Лукашенко стоит вернуть свой диплом экономиста назад и поехать сеять кукурузу в Молдову.