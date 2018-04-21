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Британец раскрыл секрет трюка Копперфильда с исчезновением

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  • 21.04.2018, 17:56
Дэвид Копперфильд

В суде присяжных в графстве Кент раскрылась тайна одного из любимых трюков иллюзиониста.

Британец Гэвин Кокс подал на иллюзиониста в суд после того, как серьезно пострадал во время шоу Дэвида Копперфильда в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе в 2013 году, пишет The Guardian.

Как рассказал на недавнем суде присяжных друг фокусника и его продюсер Крис Кеннер, трюк состоял в одновременном исчезновении со сцены дюжины людей. Пока фокусник отвлекает публику, работники сцены с фонариками быстро проводят «исчезнувших» сквозь темный занавес по лестнице, ведущей вниз со сцены, по лабиринтам подсобных и ремонтируемых помещений и даже через кухню MGM Grand, чтобы они практически сразу же триумфально появились в зале.

Однако обнаружилось, что физические данные участников конкурса и соответствие их обуви необходимости быстро перемещаться не учитываются при их выборе, а самих их не предупреждают, что впереди их ждет своеобразная полоса препятствий. Упавший во время «забега» Гэвин Кокс получил повреждения тела и головы, лечение которых ему в итоге обошлось в $ 400 000.

По словам адвоката MGM Grand, после инцидента от фокуса пришлось отказаться.

Какую сумму требуют с Дэвида Копперфильда пострадавший и его жена, которая также заявлена в качестве истца, не разглашается.


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