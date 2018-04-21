закрыть
21 апреля 2018, суббота, 18:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Виталий Портников: Донбасс превращают в Абхазию

1
  • 21.04.2018, 18:10

Российским гауляйтерам дадут указание проводить новые выборы «глав республик».

Об этом пишет Виталий Портников пишет на сайте «Эспрессо».

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры и «говорящая голова» путинского помощника Владислава Суркова, выступил на страницах московского интернет-издания «Газета.ру» с обширным интервью, посвященным донбасскому урегулированию.

Чеснаков обычно говорит то, что Владислав Сурков хочет объяснить общественности – и на этот раз это попытка объяснить фактический отказ чиновника от переговоров с американским посредником Куртом Волкером. После встречи в Дубае прошло уже три месяца и никаких планов продолжать общение в Кремле, очевидно нет. Жесткая и честная позиция Волкера не пришлась по вкусу ни Суркову, ни его хозяину.

А если нельзя обмануть – то зачем разговаривать? Ну и главный призыв к Волкеру – он должен перестать говорить правду, потому что правда, видите ли, нервирует «народные республики» и они с чем-то там «не соглашаются».

Интервью Чеснакова – демонстрация того, что в Кремле вообще решили отказаться от каких бы то ни было содержательных консультаций по Донбассу. «Нормандский» формат давно заморожен, Меркель, Макрон и Порошенко собираются встречаться без Путина. Теперь делается попытка отказаться разговаривать с американцами. Минской группе останется разве что решение технических вопросов – как это обычно и бывало в инициированных Россией конфликтах на постсоветском пространстве. Что Москва собирается делать дальше?

Чеснаков и этого не скрывает: «Республики намерены провести выборы в установленные своими конституциями сроки. Было бы странным, если бы они заморозили этот процесс». Проще говоря, российским гауляйтерам в Донецке и Луганске дадут указание проводить новые выборы «глав республик» и «депутатов», что приведет к фактическому отказу от Минских соглашений и прекращению даже формального процесса «интеграции».

В Москве просто решили превратить Донбасс в Абхазию, при этом даже не собираясь тратить деньги на улучшение ситуации на оккупированных территориях.

«Люди плохо живут по обе стороны линии соприкосновения. К сожалению, война по вине Украины продолжается. И пока она идет тяжело будет всем» — говорит Чеснаков. И это то, что будут объяснять оккупанты жителям захваченных территорий: плохо живете? Так понятно же почему – война. Ее Украина устроила и не хочет прекращать! Ничего не напоминает?

Это, собственно, и есть тот самый компромисс, которого, наконец-то, достигли в Кремле. Только не с украинцами, не с европейцами, не с американцами, а с самими собой. Превращаем Донбасс в Абхазию или Приднестровье и не тратим на него лишних средств – самим нужны. А там и население уменьшится, разбежится, заводы и шахты окончательно остановятся. Просто будет хороший плацдарм. На будущее.

Понятно, что представители других группировок – конкурентов Суркова – будут и дальше бегать к Путину и предлагать что-то свое. Но логика российского подхода очевидна. К тому же и в прошлом во время всех конфликтов на постсоветском пространстве Москва вела себя именно так. Почему сейчас должно быть иначе?

Единственное отличие – все те конфликты Москва на время, как в Грузии или практически навсегда, как в Молдове, замораживала. Прекращала стрелять. И сейчас, если действительно будет принято окончательное решение о «легитимизации народных республик» и «выборах» гауляйтеров, произойдет именно это – замораживание. А там уже Украине нужно будет решать, каким будет режим линии соприкосновения, превратится ли она в фактическую границу с Россией или останется линией разложения нашей собственной страны.

Но чем раньше мы поймем российские намерения, чем быстрее расшифруем путинские и сурковские сигналы, тем меньше у нас будет иллюзий. Донбасс – как и Крым – давно уже перестал быть просто российско-украинским конфликтом. Он превратился в часть глобального противостояния России и цивилизованного мира. И решить этот конфликт сепаратно просто нельзя. Он не решаем без потрясения основ самой российской государственности, без поражения Кремля и капитуляции Путина перед Западом.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков