закрыть
21 апреля 2018, суббота, 20:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Кубок Федерации: Cловакия сравняла счет в матче с Беларусью

1
  • 21.04.2018, 18:27
Арина Соболенко
Фото: tut.by

Арина Соболенко уступила Виктории Кужмовой.

Поединок между Александрой Саснович (56-я в рейтинге WTA) и Яной Чепеловой (116 WTA) открыл программу матча плей-офф Мировой группы Беларусь – Словакия. После его окончании сыграют Арина Соболенко (47 WTA) и Виктория Кужмова (106 WTA), пишет «Трибуна».

Кубок Федерации

«Чижовка-Арена», Минск

Мировая группа

Раунд плей-офф

Беларусь – Словакия – 1:1

21 апреля

Александра Саснович – Яна Чепелова – 7:6, 7:5

Арина Соболенко – Виктория Кужмова – 2:6, 6:2, 6:7 (5:7)

22 апреля

Арина Соболенко – Анна Каролина Шмидлова – 12.00

Александра Саснович – Виктория Кужмова

Лидия Морозова / Вера Лапко – Яна Чепелова / Виктория Кужмова


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков