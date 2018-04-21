Белорусов в Польше заставили собирать мусор, который они выкинули на обочину 14 21.04.2018, 18:58

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Польский водитель забросил мусор обратно в салон машины с гродненскими номерами.

Пассажир автомобиля с гродненскими номерами опозорился, выбросив мусор на обочину дороги. Молодого человека заставили собрать то, что он выкинул из окна авто, а видео, запечатлевшее этот эпизод, порвало интернет, пишет kp.by.

Инцидент произошел в Польше. На видео - вереница стоящих в пробке машин. Внезапно из окна одной из них вылетают на обочину какие-то пакеты, пустые упаковки. Из другой машины выходит водитель, забрасывает мусор обратно в окно салона и что-то гневно объясняет. Из первой машины выходит молодой человек и собирает выброшенный мусор.