«Дно пробито»: фотограф обвинил нацагентство по туризму в краже видео 1 21.04.2018, 19:15

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Агентство позаимствовало видео и выиграло с ним конкурс.

Известный фотограф и астроном Виктор Малыщиц написал о том, что Национальное агентство по туризму позаимствовало его видео, не указав автора, и… даже взяло приз с этим видео на рекламном фестивале, пишет citydog.by.

Виктор пишет, что сначала обнаружил на сайте агентства свои фото – «краденые, конечно», – но потом нашел еще более удивительную вещь:

«В 2017 агентство по туризму приняло участие в фестивале рекламы “Белый квадрат” в номинации “Видео и аудиоработы”, представив там свои работы “Беларусь: звыш за чаканне”, “Мінская вобласць” и... мой старый ролик “Беларусь у абдымках зорак”. Подписав его, конечно, своим именем и заняв в этой номинации 2-е место».

При этом фотограф уточняет, что поначалу агентство извинялось за заимствование фотографий, но потом представительница организации «нахамила в комментах».

«Спасибо, дорогое агентство! Я искренне в вас верил. Дно пробито», – резюмирует фотограф.