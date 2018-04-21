Эксперты ОЗХО посетили район Думы, где применялось химоружие 21.04.2018, 19:25

Специалисты прибыли в Сирию для сбора образцов.

Миссия Организации по запрещению химического оружия посетила в субботу 21 апреля один районов в городе Дума, в Сирии, для сбора образцов в связи с подозрениями, что 7 апреля в этом месте применялось химическое оружие. По итогам сегодняшней поездки ОЗХО проанализирует ситуацию и примет решение о возможной новой поездке в Думу, сообщает «Радио Свобода».

Некоторые западные СМИ утверждали, что атака была совершена правительственными войсками режима Башара Асада. США Великобритания и Франция обвинили в сирийское правительство в применении химического оружия против мирного населения, а в ночь с 13 на 14 апреля вооруженными силами этих государств были нанесены точечные ракетные удары по трем объектам, где, как утверждается, разрабатывалось, производилось и хранилось химическое оружие.