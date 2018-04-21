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Лукашенко: Я не против, если люди 70–100 граммов водки через день выпивают

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  • 21.04.2018, 19:41
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Диктатор рассказал о своем отношении к алкоголю.

Об этом Лукашенко заявил журналистам во время республиканского субботника, сообщает агентство БелТА.

Он рассказал, что во время недавнего визита в Молдову попробовал несколько видов местного вина и похвалил его качество.

"Молдавские вина нам известны. Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать. – прим.).

Я не против, если люди 70–100 граммов водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70–100 граммов. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один–два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного", – отметил Лукашенко.

Напомним, Беларусь традиционно занимает первые места в рейтинге потребления алкоголя на душу населения.


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