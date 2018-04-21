Дмитрий Тымчук: Давайте величать Путина «Владимиром Шубоедом» 21.04.2018, 20:41

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Дмитрий Тымчук

Негоже лидера ядерной державы именовать «Молью».

Нардеп от "Народного фронта" и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук предложил присвоить президенту России Владимиру Путину прозвище Шубоед. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

"Россияне привыкли своих божков величать – тот Гордый, тот Красный, тот Темный. К Путину, по идее, начиная с его прихода к власти, применим термин Кровавый. Но, во-первых, сей термин занят (прозвище Кровавый получил от современников российский император Николай II – прим.). А во-вторых, вы видели Путина? Какой к черту Кровавый применимо к этой тщедушной субстанции?" – заявил нардеп.

По мнению Тымчука, президенту РФ "гораздо логичнее" подходит прозвище Моль.

"Но мы же не можем лидера ядерной державы именовать Молью. Потому более политкорректное наименование – Владимир Шубоед. Интересно, что у него перманентно гостит украинский аналог – Виктор Шапкокрад (экс-президент Украины Виктор Янукович. – прим.)", – подытожил он.