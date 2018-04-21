«Бархатная революция» с армянской спецификой Владимир Кравченко

21.04.2018, 20:08

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Фото с сайта ipress.ua

Вот уже неделю в Армении не утихают антиправительственные акции протеста.

Немногочисленные демонстрации, начавшиеся в прошлую пятницу, за несколько дней переросли в многотысячные митинги, участники которых, используя тактику "сетевой борьбы", то перекрывают улицы, то блокируют государственные учреждения.

Протестуют не только в Ереване, где проживает треть трехмиллионного населения Армении, но и в таких крупных городах, как Гюмри и Ванадзор. И хотя в целом акции неповиновения проходят спокойно, все же периодически возникают стычки между демонстрантами и полицией.

На первых порах протестующие пытались не допустить утверждения в парламенте премьер-министром экс-президента Сержа Саргсяна, руководившего страной последние 10 лет. По их мнению, назначение Саргсяна главой правительства означает легитимацию его третьего срока пребывания у власти и консервацию нынешнего режима на многие годы. Ведь в отличие от президента, премьер-министр может избираться неограниченное количество раз. Однако, несмотря на массовые протесты, Саргсян все же стал главой кабинета.

За бывшего президента проголосовали 77 депутатов Национального собрания из 105 парламентариев, против — 17. Поддержали Саргсяна правящая Республиканская партия и ее коалиционный партнер — Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн". Против выступили часть фракции "Царукян" и оппозиционный блок "Елк" ("Выход"). В тот же день указ о назначении премьера был подписан президентом Арменом Саркисяном.

В общем, главная цель истеблишмента — продление пребывания у власти Сержа Саргсяна и его приближенных — достигнута. Теперь, после конституционной реформы 2015 г., зафиксировавшей переход от президентской формы правления к парламентской, в руках Саргсяна — практически вся полнота исполнительной власти.

Примечательно, что 10 лет назад победа Сержа Саргсяна на президентских выборах также вызвала массовые акции протеста. В марте 2008 г. сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна собрали на улицах Еревана стотысячные митинги, обвиняя власти в фальсификациях и оспаривая победу Саргсяна на президентских выборах. Тогда политический кризис закончился силовым подавлением протестов и гибелью демонстрантов.

После голосования в парламенте лидер протестов, глава партии "Гражданский договор" (входящей в блок "Елк") Никол Пашинян заявил, что "в стране сложилась революционная ситуация", и провозгласил начало "бархатной революции". По его словам, протестное движение "пользуется повсеместной поддержкой народа", а Саргсян — "отвращением народа". Но оценивая ситуацию как "революционную", Пашинян преувеличивает, хотя в Армении и в самом деле высок уровень протестных настроений.

В армянском обществе традиционно недовольство властью. Ныне же раздражение усугубляется усталостью от десятилетнего правления Саргсяна. И, конечно же, армян не могло не возмутить поведение бывшего президента, два года назад уверявшего, что он не намерен пересаживаться в кресло премьера.

Но главная причина протестных настроений — тяжелая социально-экономическая ситуация в стране. Обещанные властями структурные реформы так и не проведены. Низкий уровень жизни и высокая безработица вынуждают граждан уезжать из Армении. В экономике доминируют монополии и олигархат. Коррупцией охвачены все государственные институты. В госаппарате процветает непотизм.

Социально-экономические проблемы в прошлом уже приводили к социальному взрыву. Например, в июне 2015-го. Причиной акций протеста тогда стало повышение тарифов на электроэнергию, поставляемую потребителям компанией "Электросети Армении", принадлежащей российскому ОАО "Интер РАО". Однако в 2015 г. демонстрации не привели к политическому кризису. Маловероятно, что случится он и в этот раз.

Одна из причин заключается в том, что недовольство армян уровнем жизни и местной властью вовсе не означает, что они готовы к радикальным действиям. Многие полагают, что "революция" приведет к "кошмарным последствиям" в Армении, к повторению событий, произошедших в Украине после Евромайдана. (Значительное число армян, узнающих о происходящем в мире из российских телеканалов, считают, что именно протесты "радикальных националистов" привели в Украине к "экономическому коллапсу" и "гражданской войне").

Во многом дальнейшее развитие ситуации в Армении зависит от того, как власть будет реагировать на протесты. От того, будет ли правительство Сержа Саргсяна проводить экономические и социальные реформы, постепенно улучшая жизнь своих сограждан. От того, будет ли переформатирована правящая партия.

От того, окажутся ли во власти новые люди. Впрочем, первые кадровые назначения, сделанные Саргсяном, говорят о том, что в правительстве он будет опираться на старые, проверенные кадры.

Пока же у власти два варианта действий: либо она пойдет на силовой разгон митингующих, когда неминуемо прольется кровь, либо будет ожидать, когда акции протеста затихнут сами. Последний сценарий наиболее вероятен. Показательно, что полиция в целом ведет себя сдержанно по отношению к оппозиционерам, все больше только угрожая последствиями блокировки зданий.

Это не признак слабости власти, как может показаться, а давно выработанная модель поведения силовых структур Армении в условиях уличных протестов.

Судя по всему, Пашинян, имеющий богатый опыт участия в акциях неповиновения, иллюзий не питает: как и в прошлом, нынешние акции протеста будут развиваться по схеме "вышли, пошумели, ушли". Собственно говоря, после голосования в парламенте участников протестов стало значительно меньше.

Однако как политик, выстраивающий свое политическое будущее на улицах Еревана, Никол Пашинян стремится не просто переформатировать оппозицию под себя, а создать себе имидж ее безальтернативного лидера. И обвиняя Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации, собирая вокруг себя тысячи недовольных, лидер "Гражданского договора" пытается не растерять число своих сторонников и привлечь новых.

Впрочем, столь же очевидно, что у Пашиняна нет ни четкого плана действий, ни серьезной политической команды, ни политической поддержки. Он оказался одинок: многие партии дистанцировались от протестов. При этом оппозиционные политики утверждают, что "солидарны с теми требованиями об изменениях в стране, которые необходимы", и выступают против третьего срока Сержа Саргсяна. Такова позиция даже ближайших союзников "Гражданского договора".

Например, представители партии "Светлая Армения", партнера "Гражданского договора" по блоку "Елк", выступают против методов Пашиняна, хотя и заявляют, что не будут ему мешать. "Несмотря на то, что мы полностью доверяем нашим коллегам в данном вопросе, однако мы пока не верим в то, что можно что-либо изменить путем уличных акций протеста", — заявил член "Светлой Армении" депутат Геворг Горгисян.

В минувшую среду Пашинян наконец огласил свой план о том, как он собирается добиваться смены власти. Выступая на митинге на площади Республики, лидер "Гражданского договора" призвал граждан начать сидячие акции протеста внутри государственных учреждений, продолжать акции гражданского неповиновения.

Помимо этого, он призвал оказать давление на местные органы власти — сельских старост, мэров городов, представителей муниципалитетов — с тем, чтобы те выступили с заявлениями в поддержку "бархатной революции".

Впрочем, эти инициативы сложно назвать "планом". Скорее, это попытка в срочном порядке занять своих сторонников некими действиями в условиях, когда не была достигнута главная цель — сорвать голосование в парламенте. Но эти действия создают дискомфорт для власти, демонстрируя Саргсяну и его политическим партнерам, что в армянском обществе растет недовольство, а у оппозиции появился новый харизматичный лидер.

Владимир Кравченко, "Зеркало Недели. Украина"