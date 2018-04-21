Роботов научили идеально собирать мебель из Ikea 21.04.2018, 20:30

Нейросеть будет изучать различные методы сборки мебели.

Инженеры Наньянского технологического университета в Сингапуре научили робота собирать стул из Ikea, пишет «Хайтек».

Робот состоит из двух механических рук, в которые встроены датчики силы и 3D-камера. За 20 минут устройство может собрать стул, при этом более половины времени робот искал в наборе необходимые детали. Подобный стул человек собирает примерно 45 минут, пишет издание. «Теперь можно собирать мебель без нервных срывов и проклятий в адрес собаки», — отмечает Wired.

Раньше роботы не могли собирать подобные вещи, поскольку для их сборки необходима точность до каждого миллиметра, а также — уникальная для каждой детали сила, с которой нужно вставлять или ввинчивать шканты в пазы.

«Если есть ошибка при моделировании объекта, то ничего не получится — руки будут тянуть кусок стула друг на друга, на этом сборка прекратится», — описывают минусы создатели робота. В дальнейшем исследователи планируют научить робота собирать не только стулья. Нейросеть будет изучать различные методы сборки мебели, не только из Ikea. Когда устройство появится в каждом доме — пока не ясно.