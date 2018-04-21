На матче Кубка Федерации в Минске разгорается скандал 21.04.2018, 21:08

2,411

Фото: tut.by

Белорусская сборная заявила, что Словакия «устраивает цирк» на теннисном турнире.

Кажется, заявленную под первым номером команды Словакии Анну Каролину Шмидлову словацкий капитан Матей Липтак под прикрытием отравления приберег на второй игровой день матча раунда плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Теперь Липтак может выпустить ее как против Арины Соболенко, так и против Александры Саснович. Татьяна Пучек возмущена тем, что так можно, сообщает tut.by.

— Матей, скажите честно! Неужели во время жеребьевки не было ясно, что после возвращения из Южной Америки Анна Каролина Шмидлова не будет готова сыграть сегодня? — спросили у Липтака на пресс-конференции по итогам первого игрового дня. Его исход, напомним, ничейный — 1:1.

— Решение о ее замене на Яну Чепелову было принято в последний момент и было непростым, — утверждает словацкий рулевой. — Прошлой ночью Анна Каролина плохо себя чувствовала. У нее возникли проблемы с желудком. Утром она пробовала потренироваться, но по-прежнему плохо себя чувствовала. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, завтра она будет готова принять участие в матче.

Далее приведем комментарии Татьяны Пучек и Арины Соболенко, уступившей в поединке из трех сетов Виктории Кужмовой.

— Татьяна, белорусская команда известна тем, что умеет хорошо готовиться к матчам. Но непонятно, с кем сыграет завтра Арина: то ли с Яной Чепеловой, у которой сегодня были судороги, то ли со Шмидловой — у нее возникли проблемы с желудком. Добавляют ли метания со стороны словаков вам головной боли перед вторым игровым днем?

— Слушайте, только что разговаривала с Денис Парнелл (рефери матча из Великобритании. — Прим.ред.) добрых минут сорок. Для меня стало открытием, несмотря на собственный игроцкий опыт в Кубке Федерации, что по правилам, если человек снимается в первый день по болезни, то во второй день он может сыграть в любом из одиночных поединков. Как с нашим первым номером, так и со вторым. Оказывается, у них есть выбор! Я же была уверена, что, если она хорошо себя чувствует, то будет играть против нашего первого номера. Мне кажется, что это небольшой цирк. Мы все это уже обсудили и решили: «Раз вы так, то за этот цирк мы вас завтра обыграем».

— Не считаете ли вы, что заявка Шмидловой первым номером — изначально был элементом тактической борьбы? Словаки хотели удивить вас тем, как Кужмова сегодня сыграет против Арины.

— Конечно, и это может быть. Понятно, что Шмидловой, только вернувшейся из Боготы, тяжело. Словацкий капитан исходит из своих соображений, и делается все возможное, чтобы нас запутать. Единственное — не была готова к тому, что во второй день Шмидлова может сыграть в любом из одиночных поединков. Они ее точно поставят, потому что уже сейчас она тренируется, представляете! Только сыграны матчи, а она уже на тренировке.

— Матей назвал ничейный счет после первого игрового дня справедливым. Согласны?

— Как я уже говорила, ожидала тяжелый упорный матч. И у Саши был непростой поединок, но вытянула. Арине для победы чуть-чуть в концовке не хватило… 1:1 — такой счет меня устраивает.

— Арина, чего не хватило в поединке с Кужмовой?

Арина Соболенко: Удачи. Получился равный поединок. В концовке все шло к тому, что выиграю. Но не могу не заметить, что Кужмова отыграла свой… Очень хороший матч. Сыграла на приличном уровне. Последние три забитых мяча с ее стороны — большая удача.

— Что скажете о приеме Кужмовой?

— Она принимала прилично, но, думаю, тут просто я во многих случаях удобно для нее подавала. А как только подавала по тому плану, который у нас был с Татьяной Николаевной, у нее не было шансов. Когда же начинала мудрить, летели виннеры с ее стороны.

Конечно, не обошлось без глупых ошибок с моей стороны, но в принципе я довольна тем, как сыграла. Смена покрытий (грунта, на котором Арина играла неделю назад, на хард. — Прим.ред.) — это, вроде бы, незаметно, но свой отпечаток оставляет. 1:1 — счет нормальный. Не 0:2…

Татьяна Пучек: Даже если бы счет был и 0:2, в Кубке Федерации у тебя всегда есть второй день, когда можно поправить положение. 1:1 — расстраиваться нет причин. Хотя, чего скрывать, хотелось бы завтра выиграть со счетом 3:1 и пойти домой.

— Арина, в прошлогоднем розыгрыше Кубка Федерации белорусская команда была андердогом на всех стадиях турнира. Чувствуете ли, что (с учетом закулисной борьбы) сейчас «охотятся» на вас?

Арина Соболенко: Пусть охотятся, господи! Мы готовы. Охотятся? Что ж, тем лучше. Значит, нас боятся, но хотят победить. Мы тоже к этому стремимся.

Татьяна Пучек: Мы обсуждали с девчонками, что гораздо легче играть, когда ты андердог. Играешь с сильнейшими, и терять тебе нечего. Выходишь и спокойно играешь. Когда ты фаворит, то должен выиграть. Это откладывает определенный отпечаток. Ничего, наши девушки привыкают к роли фаворита.

— Татьяна, как прокомментируете камбэк Саснович при счете 1:5 во второй партии против Яны Чепеловой?

— Я видела, что Чепелова к этому моменту «наелась». На переходах повторяла Саше: «Давай! Вот сейчас надо включаться, и ты выиграешь».

— Рассматриваете ли вы участие Веры Лапко в одиночном поединке во втором игровом дне?

— Мы все рассматриваем, только не говорим об этом заранее.

— Арина, довольны ли вы тем, что с этого сезона в Кубке Федерации в третьем сете при счете 6:6 играют тай-брейк, а не до разницы в два гейма?

Арина Соболенко: Ну что, поставили бы рекорд.

Татьяна Пучек: Рекорд Джона Изнера с Николя Маю (11 часов 5 минут. — Прим.ред.) не перебьешь!

Арина Соболенко: Нет, ладно! Конечно, не хотелось бы играть 300 часов…