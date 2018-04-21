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Ураган в Москве повалил сотни деревьев

  • 21.04.2018, 20:57
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Источник: rbc.ru

Во время урагана погибла девочка.

В результате урагана в Москве есть погибшие, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter, пишет РБК.

«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», — написал он.

Всего при урагане пострадали 12 человек, добавил мэр. Он отметил, что «с большой вероятностью» с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. «Будьте осторожнее. Не отпускайте детей из дома». — предупредил он.

Ранее о 12 пострадавших во время ураган писал РБК со ссылкой на источники. Всего были госпитализированы четыре человека. Люди получали травмы из-за падения деревьев или частей кровли. В результате урагана были повалены сотни деревьев, сообщал мэр Москвы.

Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru
Источник: rbc.ru

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