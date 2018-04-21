Британское правительство: Активность российских троллей выросла на 4000% 21.04.2018, 21:19

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Это произошло после отравления Скрипалей.

Активность троллей и ботов, связанных с Россией резко увеличилась после отравления перебежчика из ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Guardian, ссылаясь на отчет британского правительства. По данным экспертов, активность увеличилась на 4000%, пишет "Настоящее время".

Один бот-аккаунт в твиттере отправлял около 100 сообщений в период с 7 апреля и до отключения, его твиты посмотрели 23 миллиона пользователей.

В основном аккаунт @Ian56789 писал о том, что химическая атака в сирийском городе Дума была сфальсифицирована. Аналогичный аккаунт под ником @Partisangirl запостил 2300 сообщений, их за 12 дней увидели 61 млн пользователей.

Связанные с Россией боты одновременно комментировали и атаку в Думе, и нападение в Солсбери, говорится в докладе. Правительственные эксперты по социальным сетям задокументировали активность 45 тысяч аккаунтов с дезинформацией.

После ракетного удара, нанесенного коалицией США, Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля, представитель Пентагона Дана Уайт сказала, что "российская кампания по дезинформации уже началась: За последние 24 часа активность российских троллей выросла на 2000%".