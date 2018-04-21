На полоцкий субботник Кочановой закупили польские куртки за $50 10 21.04.2018, 21:31

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Фото: belta.by

Почему чиновники не «покупают белорусское»?

Руководитель администрации Лукашенко Наталья Качанова принимала участие в субботнике на территории около Софийского собора. Она высаживала туи, пишет nn.by.

Для этой работы ей и полоцким чиновникам закупили рабочие куртки.

Фото: belta.by

Эта модель Lahti Pro L40406 от польского производителя. На сайте компании такие куртки продаются по акции и стоят 160 злотых ($47 в эквиваленте). Если же полоцкие чиновники смогли вернуть «ваты», цена могла опуститься приблизительно до $40.

Отметим, что в Беларуси есть свои производители рабочей одежды.