закрыть
21 апреля 2018, суббота, 22:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Где в ближайшее время могут появиться «зеленые человечки»

  • Константин Эггерт
  • 21.04.2018, 21:59
  • 2,845

Потенциальные театры военных действий России.

Тем не менее, я бы не исключал некой короткой военной акции неких вооруженных людей без знаков различия в приграничных районах стран Балтии, под каким-нибудь предлогом. Обида, нанесенная русскоязычному населению или «провокация» НАТО. Расчет это может быть такой – блиц-акция 1-2 часа приведет к тому, что в НАТО просто не успеют среагировать. А постфактум – те же греки, итальянцы, французы начнут говорить: «Что же нам Третью мировую войну начинать из-за того, что какие-то человечки захватили полицейские участки на час?».

У этого сценария, который был бы мечтой Кремля, так как продемонстрировал бы, что 5-ая статья Североатлантического договора, есть и обратная сторона. Даже если представить себе ее проведение, экономические санкции, которые последуют, могут оказаться значительно тяжелее, чем краткосрочный эффект от такой операции.

Существуют и другие потенциальные театры военных действий. Россия сейчас завершает разработку соглашений с Египтом об использовании египетских военно-воздушных баз российскими военно-космическими силами. Многие аналитики считают, что в Кремле и в Минобороне России задумываются о возможности военной операции в Ливии, которая привела бы к власти генерала Хафтара (он поддерживает тесные связи с Москвой). Это позволило бы Москве поставить под контроль Ливию и ее немалые нефтегазовые ресурсы. Такой вариант тоже не исключен, хотя, на сколько я понимаю, окончательного решения непринято и сомнений в Москве существует много.

Путин ведь не раз в разной форме передавал одну очень незатейливую мысль, которая является для него очень важной – слабых бьют. Именно поэтому он постоянно ведет речь о наращивании вооружений, создает представление о России, как о крупной военной державе. Действительно так оно и есть. Для него это очень принципиальный момент в его политике и его политическом наследии.

Ничего кроме великодержавной риторики и лозунга «главное, чтобы нас боялись», Путин во время своего 4-го строка стране не предложит. Это то, на чем базируется его авторитет и его базовый электорат.

Константин Эггерт, «Обозреватель»


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков