The Telegraph рассказала о вариантах продолжения карьеры Арсена Венгера
- 21.04.2018, 22:11
Главный тренер «Арсенала» не намерен завершать карьеру.
Арсен Венгер открыт для работы со сборной, пишет «Трибуна» со ссылкой на The Telegraph.
Кроме того, он может занять пост директора. Сообщалось о его возможном устройстве в «ПСЖ».
Возможен вариант, при котором Венгер вернется в «Монако», если клуб покинет Леонарду Жардим.
Есть вероятность, что француз продолжит работу в Англии, если «Эвертон» уволит Сэма Эллардайса.
Владелец клуба Фарад Мошири, владевший акциями «Арсенала» и являющийся партнером совладельца лондонцев Алишера Усманова, остается поклонником Венгера.