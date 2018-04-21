The Telegraph рассказала о вариантах продолжения карьеры Арсена Венгера 21.04.2018, 22:11

Арсен Венгер

Главный тренер «Арсенала» не намерен завершать карьеру.

Арсен Венгер открыт для работы со сборной, пишет «Трибуна» со ссылкой на The Telegraph.

Кроме того, он может занять пост директора. Сообщалось о его возможном устройстве в «ПСЖ».

Возможен вариант, при котором Венгер вернется в «Монако», если клуб покинет Леонарду Жардим.

Есть вероятность, что француз продолжит работу в Англии, если «Эвертон» уволит Сэма Эллардайса.

Владелец клуба Фарад Мошири, владевший акциями «Арсенала» и являющийся партнером совладельца лондонцев Алишера Усманова, остается поклонником Венгера.