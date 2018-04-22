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Лукашенко застрял в эпохе берестяных грамот

  • 22.04.2018, 8:05

Только глупец мог придумать декрет о цифровой экономике в диктаторской Беларуси.

19 апреля «палатка» приняла скандальные поправки в закон о СМИ, которые ужесточают цензуру в интернете и вводят обязательную регистрацию интернет-пользователей.

Свое отношение к ужесточению цензуры над интернетом в интервью Charter97.org высказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- С точки зрения нашей власти, ничего необычного не произошло. Например, в средние века тем, кто «растекался мыслью по древу» не давали березовой коры для написания текстов. Похоже, что наше правительство, во главе с Лукашенко, застряло в эпохе берестяных грамот.

Новый закон о СМИ – смешная попытка бледно противодействовать развитию информационного общества. Потому что сам по себе интернет – это феномен, который представляет собой совершенно свободную, открытую площадку. И он не терпит административного вмешательства.

А заниматься тем, чтобы ловить в сети несчастных девушек, оставляющих комментарии на форумах о губной помаде – это, извините, несерьезно.

Я могу оценить эту ситуацию с помощью исторической ретроспективы. Мне приходилось заниматься регистрацией печатных изданий в начале 90-х годов – тогда все было очень демократично. С середины 90-х началось «закручивание гаек», но потом появился интернет – и опрокинул все потуги властей. Теперь мы видим, что они принялись «торпедировать» интернет.

Вывод простой: чем хуже идут дела в стране, тем больше принимается ограничительных законов о СМИ. Но лучше от этого дела идти не станут.

- Как новый закон о СМИ скажется на судьбе так называемой «цифровой экономики», о построении которой было объявлено отдельным декретом?

- Да просто какие-то дураки составляли текст этого декрета! «Декрет о развитии цифровой экономики»… Да только дурак мог придумать такое! Я не говорю конкретно про Александра Григорьевича, может, ему этот текст просто «подсунули» (смеется)…

Вся экономика сейчас – цифровая. Нецифровые – только взятки. Этот декрет – настолько смешная вещь, что не хочется его комментировать. Внутри нормальной экономики все процессы давно «оцифрованы».

А если считать, что «цифровая экономика» - это отправить от девочки на фирме таблицу мальчику в министерстве экономики, то тогда, конечно, нужно отдельный декрет. Чтобы перехитрить самих себя своими смешными представлениями.

Цифровое общество и «битизация» жизни происходит сама по себе. Лучшее, что могут сделать люди, придумывающие декреты и вносящие поправки в закон СМИ – это отойти в сторону, не становиться на пути у локомотива.

И главное – не трогать интернет. В Беларуси он почему-то стал символом свободы и глупости одновременно. Ловить в нем комментаторов – показывать свою глупость. В итоге дураки будут все равно видны: но это уже будут не те, кто выставил себя на посмешище своими комментариями, а те, кто гонялся за ними по сети.

- Почти одновременно с белорусским законом о СМИ в России попытались заблокировать Telegram.

- В свое время в СССР были запрещены многие книги. При этом я буквально «купался» в антисоветской литературе – имеющей «политические дефекты», которая находилась в спецхранах. Все дело в том, что я тогда писал диссертацию о западноевропейской политической мысли.

Так вот, в той литературе на самом деле ничего страшного для советской власти не было. А вот то, что она находилась под жестким запретом, как раз и привело к ситуации, когда люди перестали доверять власти.

И блокирование интернет-ресурсов сейчас – это дело такое же, пещерное. Пещерные люди становятся на пути прогресса. Ребята, давайте все-таки лучше будем развиваться, а не запрещать.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон оСМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.


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