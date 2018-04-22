Из-за санкций США заморожен ряд активов Вексельберга 22.04.2018, 8:11

Виктор Вексельберг

Заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые находятся под контролем бизнес-группы «Ренова».

Санкции США против Виктора Вексельберга привели к заморозке ряда активов частной бизнес-группы "Ренова". Об этом в субботу, 21 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, передает dw.com. По их словам, стоимость замороженных активов составляет не менее 1,5 млрд долларов.

В частности, заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые контролируются "Реновой" Вексельберга, отмечают источники агентства. Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения "Реновы", однако блокировку сняли после проведения необходимых проверок.

Европейские и, в частности, швейцарские банки "чрезмерно осторожны", - утверждает источник агентства. По его мнению, "вторичные санкции носят трансграничный характер" и могут оказать влияние на позицию стран, которые не намерены "копировать" введенные США ограничительные меры.

Санкции против 24 бизнесменов и чиновников

6 апреля министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". В их числе, среди прочих, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний.