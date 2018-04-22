Google создает мессенджер, призванный заменить смс-сообщения 22.04.2018, 8:26

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Сервис напоминает iMessage, но для устройств, работающих на Android.

Компания Google работает над созданием нового мессенджера Chat. Как сообщает The Verge, этот сервис призван заменить стандартные смс на устройствах Android.

Отправка сообщений будет платной, но мессенджер будет взимать плату за данные, потребляемые при отправке сообщения, а не стоимость смс по тарифам оператора.

Если у пользователя, которому отправляется сообщение, нет мессенджера Chat, они будут получать обычные смс-сообщения.

Chat похож на мессенджер iMessage компании Apple, но в отличие от него, сообщения Chat не шифрует. Они будут храниться на серверах телефонного оператора. Таким образом, власти страны смогут запросить и получить переписку любого пользователя.

Ранее сообщалось, что Google изменил сетевую архитектуру, чтобы запретить использование своих доменов для обхода блокировок. До этого режим работы сетей Google позволял сторонним разработчикам создавать видимость, что они обращаются к сайтам с домена Google.com , и обходить блокировки, потому что трафик от Google не фильтровался.