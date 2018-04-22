Бунт в Печах: «Если нас не слышат, нужно идти дальше!» 4 22.04.2018, 8:50

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Жители Печей протестуют из-за строительства автомобильной парковки прямо под их окнами.

Жители военного городка Печи вновь собрались у дома №25, чтобы обсудить строительство автомобильной стоянки на месте уже бывшей зеленой зоны у дома №41, сообщает ex-press.by.

На этот раз граждане намеревались встретиться с местными «депутатами», которых приглашала на разговор инициативная группа. Не вышло. «Депутат» Борисовского районного избирательного округа № 2 Олег Ажигов и член «палаты представителей» Тамара Красовская проигнорировали встречу со своими избирателями.

Напомним, в Печах, недалеко от «Звезды», начали возводить кооперативный дом. При строительстве серьезно пострадала зеленая зона возле дома №41 по улице Серебренникова. Как выяснилось позже, новый дом нуждается в парковке примерно для 120 квартир с соответствующим количеством мест.

В 1991 году, когда сдавался дом №41, его придомовую территорию благоустроили, высадили деревья, но после того, как проложили коммуникации к новому строящемуся дому, все зеленые насаждения уничтожили, — на этом месте было принято решение строить парковку. Жильцов близлежащих домов (№40, №41 и №25) такой расклад не устроил.

С момента последнего собрания инициативная группа отправила коллективное письмо на имя председателя райисполкома Геннадия Денгалева с просьбой разобраться в ситуации. Однако обращение граждан никак не изменило положение дел. Приехавшая комиссия из райисполкома, по словам жильцов, наотрез отказалась что-либо пояснять.

— Сегодня утром к нам вновь приехали и начали тут ходить все те же люди. что были у нас раньше. Ничего нам не рассказали и не пояснили. Стало лишь понятно, стоянке все же быть. Нас не услышали и не хотят слушать, — делятся своими эмоциями печинцы. — Если нас не слышат, нужно идти дальше.