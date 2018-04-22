закрыть
22 апреля 2018, воскресенье, 11:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Бунт в Печах: «Если нас не слышат, нужно идти дальше!»

4
  • 22.04.2018, 8:50
  • 4,618

Жители Печей протестуют из-за строительства автомобильной парковки прямо под их окнами.

Жители военного городка Печи вновь собрались у дома №25, чтобы обсудить строительство автомобильной стоянки на месте уже бывшей зеленой зоны у дома №41, сообщает ex-press.by.

На этот раз граждане намеревались встретиться с местными «депутатами», которых приглашала на разговор инициативная группа. Не вышло. «Депутат» Борисовского районного избирательного округа № 2 Олег Ажигов и член «палаты представителей» Тамара Красовская проигнорировали встречу со своими избирателями.

Напомним, в Печах, недалеко от «Звезды», начали возводить кооперативный дом. При строительстве серьезно пострадала зеленая зона возле дома №41 по улице Серебренникова. Как выяснилось позже, новый дом нуждается в парковке примерно для 120 квартир с соответствующим количеством мест.

В 1991 году, когда сдавался дом №41, его придомовую территорию благоустроили, высадили деревья, но после того, как проложили коммуникации к новому строящемуся дому, все зеленые насаждения уничтожили, — на этом месте было принято решение строить парковку. Жильцов близлежащих домов (№40, №41 и №25) такой расклад не устроил.

С момента последнего собрания инициативная группа отправила коллективное письмо на имя председателя райисполкома Геннадия Денгалева с просьбой разобраться в ситуации. Однако обращение граждан никак не изменило положение дел. Приехавшая комиссия из райисполкома, по словам жильцов, наотрез отказалась что-либо пояснять.

— Сегодня утром к нам вновь приехали и начали тут ходить все те же люди. что были у нас раньше. Ничего нам не рассказали и не пояснили. Стало лишь понятно, стоянке все же быть. Нас не услышали и не хотят слушать, — делятся своими эмоциями печинцы. — Если нас не слышат, нужно идти дальше.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков