Майку Помпео может не хватить голосов для утверждения на пост госсекретаря 22.04.2018, 8:52

Майк Помпео

Демократы выступают против нового назначения директора ЦРУ.

Директор ЦРУ Майк Помпео, номинированный президентом США на пост госсекретаря, может не получить поддержку комитета Сената по международным делам, необходимую для утверждения его кандидатуры, сообщает «Голос Америки».

В субботу член комитета сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что «после тщательной оценки» он принял решение голосовать против назначения Помпео.

«Я все еще опасаюсь, что директор Помпео не сможет возражать президенту, когда это потребуется, - говорится в заявлении сенатора Кунса. – Когда речь идет о важнейших решениях для нашей страны, директор Помпео не принимает во внимание верховенство закона и необходимость партнерства с нашими союзниками, больше предпочитая поддерживать односторонние действия и использование силы».

После того, как об отказе в поддержке кандидатуры Помпео ранее заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол, администрации необходимо заручиться поддержкой как минимум одного сенатора-демократа для того, чтобы собрать достаточное для утверждения количество голосов в комитете по международным делам Верхней палаты.

До конца этой недели Крис Кунс был единственным демократом в комитете, не определившем своей позиции. В минувший четверг он говорил о том, что склоняется к поддержке кандидатуры Помпео, но затем изменил свою позицию.

Голосование в комитете пройдет вечером в понедельник.

Несмотря на позицию членов комитета, у Майка Помпео все еще остаются шансы получить одобрение всего состава Сената. На этой неделе сенатор-демократ Хейди Хейткамп заявила о намерении поддержать его кандидатуру. К этому склоняются еще несколько ее однопартийцев.

Согласно правилам, глава комитета сенатор-республиканец Боб Коркер имеет право вынести кандидатуру Помпео на голосование всем составом Сената. В случае, если за его номинацию не проголосует комитет по международным делам, в Верхней палате Конгресса ему придется набрать не менее 60 голосов сенаторов из 100 для утверждения на новой должности.

Несколько демократов в Сенате уже заявили о том, что готовы заблокировать голосование по кандидатуре Майка Помпео.