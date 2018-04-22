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Житель Столинского района набросился на милиционеров с бензопилой

  • 22.04.2018, 8:56
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Конфликт произошел при задержании.

28-летний житель Столинского района подозревается в угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции.

Конфликт с правоохранителями у мужчины произошел при его задержании за умышленное причинение телесного повреждения и распитие алкогольных напитков в общественном месте, сообщает газета «Навiны Палесья». Подозреваемый оказал сопротивление милиционерам, а затем взял в одну руку заведенную бензопилу, в другую — нож и угрожал применением насилия.

В итоге нарушителя задержали. Помимо двух протоколов в отношении него также завели уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Максимальное наказание по данной статье — до 6 лет лишения свободы.


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