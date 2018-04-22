Счастье короедства 2 Алексей Мельников

22.04.2018, 8:59

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Алексей Мельников

Испек Толстой свой пирожок с «боярышником» - нате вам, прямо из печи.

Плотный подспикер, антисемит Толстой со своими рецептами лечиться «лопухами» поспел как раз вовремя – к призывам соратников Толстого вернуть студентов из-за границы домой.

Испек Толстой свой пирожок с «боярышником» - нате вам, прямо из печи, к возвращению.

Отличная перспектива, студенты!

Отправиться из свободного мира, в сошедшую с ума страну, живущую в прошлом веке, стать рабами начальства и его детей, жить под санкциями, получать из ТВ помои ненависти и лжи, смотреть кино в «зимних вишнях», плавать на «булгариях», танцевать в «хромых лошадях», следить спутники, падающие в Тихой океан, любить и уважать суверенное воровство, пропадать при несменяемом начальстве, ценить истинно начальственное «все по закону», набить голову ватой, стать советчиками, отрастить сталинские усы, жить без прав, готовиться к войне и участвовать в двух войнах – с Украиной и в Сирии.

Делать карьеру – стать короедами. Грызть ходы наверх в сухой коре на умирающем дереве «Россия». Пробираться, тучнея по дороге, все выше и выше, к мертвым скрипучим ветвям, застывшим в вечном синем небе.

«Так приезжайте милые, рядами и колоннами».

Алексей Мельников, ЖЖ