В Ереване началась встреча Никола Пашиняна и Сержа Саргсяна 6 22.04.2018, 9:38

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Переговоры могут сорваться из-за нежелания Саргсяна уходить в отставку.

В гостинице «Мариотт-Армения» в центре Еревана началась встреча премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной парламентской фракции «Елк», главы партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, сообщает newsarmenia.am.

Стало известно, что на переговорах Серж Саргсян отказался обсуждать вопрос о своей отставке, как это потребовал лидер оппозиции Никол Пашинян, сообщает azatutyun.am.

До этого он предлагал диалог лидеру протестного движения.

Серж Саргсян также призвал Пашиняна не говорить «от имени народа».

Накануне Пашинян сообщил, что в воскресенье встретится с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном, в ходе которой будет обсуждена предложенная оппозиций повестка.

Ранее в тот же день на митинг на площадь Республики пришел президент Армении Армен Саркисян, который, комментируя свою встречу с Пашиняном, выразил надежду на то, что переговоры продолжатся.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общенациональные акции гражданского неповиновения.

На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале «бархатной» революции в стране.