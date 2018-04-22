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«Вносили в кассу миллиарды рублей, но квартир не получили»

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  • 22.04.2018, 9:48
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Фото: gomel.today

Жители Гомеля судятся с «гениальным мошенником», на фоне которого Остап Бендер «отдыхает».

В Гомеле начались слушания по резонансному делу «обманутых дольщиков», сообщает «Гомельская правда».

Перед судом предстал 39-летний гомельчанин — фактический руководитель ООО «ЦентрЛизинг». К слову, он был ранее судим как уклонист от службы в армии. Что касается уровня образования, за плечами лишь средняя школа. Это не мешало вести успешный, по его словам, бизнес в Беларуси и России. В 2009 году образовал фирму «ЦентрЛизинг», которая занималась оптовой торговлей, оказанием строительно-монтажных услуг и другой деятельностью.

Фото: gomel.today

Задержанный бизнесмен подчеркнул на суде: предъявленное ему обвинение в мошенничестве и хищении — необоснованно и незаконно.

В уголовном деле 34 тома. Зал заседания едва вмещает потерпевших. А их более 30 человек. Люди рассчитывали построить квартиры в самом центре города на улице Тельмана, да и еще по привлекательной цене «1150 долларов за квадратный метр — почти даром», — рассказал один из дольщиков. Бонусом к элитному жилью, предлагался подземный паркинг. Заказчиком и генподрядчиком объекта выступил ООО «ЦентрЛизинг». Реализации проекта мешал небольшой нюансик — на отведенном земельном участке стоят частные дома.

Фото: gomel.today

Почему же обещанный дом так и не был построен, задал главный вопрос гособвинитель?

— Решение о строительстве объекта было принято в 2010 году на личном приеме у тогдашнего председателя Гомельского горисполкома Виктора Пилипца, — рассказал на судебном допросе обвиняемый предприниматель. — Взамен добровольного отказа от площадки, которую моя фирма купила возле Ледового дворца, была предоставлена возможность выбрать другой земельный участок. В результате была выбрана площадка в районе пересечения улиц Тельмана и Книжной. Выдвигалось единственное условие — расселение жильцов частного сектора или передача в коммунальную собственность части квартир.

Финансовая пирамида

Как пояснил суду предприниматель, изначально планировалось построить два девятиэтажных дома. В 2011 году для привлечения средств были выпущены жилищные облигации. Их приобретали будущие новоселы. Все просто — одна облигация давала право на покупку одного квадратного метра жилья. При этом срок действия жилищной облигации был ограничен — два года.

По словам обвиняемого, с самого начала реализации проекта возникали различные вопросы, включая проблемы со сносом частного сектора. За деньги, полученные от продажи облигаций, купил восемь квартир, но удалось расселить лишь два частных дома.

В сентябре 2011 года в отношении предпринимателя началась финансовая проверка. «Ее проводили специалисты управления Департамента финансовых расследований и КРУ, — рассказал суду обвиняемый. — Мои действия были представлены дольщикам как финансовая пирамида. После таких заявлений некоторые клиенты отказались от участия в проекте, забрали деньги». После завершения проверки деятельность «ЦентрЛизинга» возобновилась.

Фото: gomel.today

Чтобы компенсировать убытки, понесенные из-за покупки квартир и простоев, руководитель принял решение изменить проект — вместо девятиэтажек построить комплекс из двух десятиэтажных домов со встроенными административными помещениями и подземным паркингом на 49 мест. Соответственно, проектно-сметную документацию пришлось переделывать и заново согласовывать.

По различным причинам сроки строительства элитного жилья затягивались. В 2014 году по настоянию горисполкома проект разделили на два пусковых комплекса. Хотя изначально планировалось всё строить целиком, уверил обвиняемый.

Одна из многострадальных десятиэтажек была сдана в эксплуатацию в мае 2015 года. К этому времени «ЦентрЛизинг» успел сделать пять выпусков жилищных облигаций общим количеством более 12 тысяч. Срок погашения последнего выпуска истекал в декабре 2015 года, планировался шестой. «Облигации необходимо было конвертировать. Ничего противозаконного в этом нет», — заверил суд бизнесмен. Для строительства второго дома еще не была расчищена площадка, но предприниматель уже привлекал средства потенциальных жильцов. По мнению госвобвинения, жилищные облигации реализовывались мошенническим путем: «Если возникли проблемы со стройкой, почему продолжили выпуск облигаций?».

Остап Бендер отдыхает

В феврале 2014 года истек срок действия акта о выборе земельного участка. Однако руководитель «ЦентрЛизинга» был уверен, что городские власти разрешат завершить объект. В августе 2016-го стало понятно, что грандиозному плану сбыться не суждено. Был проведен конкурс, который фирма-застройщик «ЦентрЛизинг» не выиграла, сам конкурс был признан не состоявшимся.

К тому времени некоторые дольщики стали сомневаться в радужных перспективах обзавестись элитным жильем. Захотели вернуть деньги за облигации. Возмущенные «квартирным» обманом начали ходить по инстанциям, писать жалобы. Другие сразу обратились в суд с гражданским иском о возврате денег за облигации.

Фото: gomel.today

Руководитель «ЦентрЛизинга» в 2016 году стал возмещать суммы — кому-то полностью, кому-то частично, а кому-то ни копейки.

«Выплачивал из своих денег, — утверждал обвиняемый, — в первую очередь тем, кто соглашался получать деньги частями. У меня была единственная мысль: рассчитаться с гражданами. До задержания я имел постоянный стабильный доход в России, теперь бизнес разрушен, возможности погашать долги нет. Если бы меня не арестовали, я бы все выплатил — возместил деньги по договорам выкупа облигаций».

Бизнесмен озвучил суду список выплат по обязательствам. Суммы, которые внесли в кассу доверчивые гомельчане, поражают. Кто-то купил жилищных облигаций на 220 миллионов рублей (до деноминации) и получил от предпринимателя по выплатам 72 миллиона. Другой вложил в строительство два миллиарда рублей (сто тысяч долларов), получил по выплатам 938 миллионов. Третий вложил миллиард 400 миллионов рублей и получил 97 миллионов.

Когда обвиняемый зачитывал длинный список по выплатам, в зале суда прозвучала возмущенная реплика: «Деньги он выплачивал! Как собакам кусок мяса бросал».

Примечательно, что мнения потерпевших по делу разделились. Одни считают, что бизнесмен не виноват, ему чинили препоны и не давали строиться. При этом люди уверены, что руководитель «ЦентрЛизинга» выплатил бы им деньги по облигациям.

Другие подчеркивают, что обвиняемого заслуженно задержали и привлекут к ответственности. «Брал деньги с людей, а разрешения на строительство не было», — поделилась наболевшим пенсионерка. «Это гениальный мошенник! Что, что, а говорить он умеет. Остап Бендер отдыхает», — считает другой из несостоявшихся новоселов.


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