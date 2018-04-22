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Белорус Николай Веселов завоевал чемпионский пояс WBA Continental в среднем весе

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  • 22.04.2018, 10:37
Николай Веселов
Фото: Vesti.kz

Белорусский боксер победил соперника из Эстонии в 12-раундовом поединке.

В Таллинне состоялся боксерский вечер, главным событием которого стал бой за вакантный чемпионский пояс WBA Continental в среднем весе между эстонцем Павлом Семеновым (22-9) и белорусом Николаем Веселовым (8-0), передает by.tribuna.com.

По итогам 12-раундового поединка судьи единогласно отдали победу белорусу — 115:113, 115:113, 116:112.


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