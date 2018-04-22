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«Когда запрещают смеяться, протестные настроения разрастаются быстрее»

  • 22.04.2018, 10:51
Фото: svaboda.org

Как жители Могилева отреагировали на снятый с показа в РФ фильм.

19 апреля могилевские активисты показали в центре «Кола» «Смерть Сталина». Насмешки над культом личности, запрет фильма в России и ограниченный прокат в Беларуси стали отличным поводом для дискуссии после фильма, сообщает Могилевская весна.

Активисты предложили нашим гостям поговорить о том, насколько приемлемо снимать такие фильмы, есть ли люди, над которыми нельзя смеяться и можно ли цензурировать искусство. Правозащитный сайт опубликовал лучшие цитаты.

«Фильм «Смерть Сталина» мне было тяжело воспринимать как комедию. В нем показаны страшные времена, когда власть могла расстреливать людей без суда и следствия. То, что фильм снят в жанре комедии только усиливает ощущение ужаса от того, что происходило в те часы. Это было не смешно».

«Я понимаю, почему фильм запретили в России – Путин не хочет показывать народу себя и свое окружение. В Беларуси, кстати, такого нет – Лукашенко прочно держит власть, вокруг него нет людей, которые могли бы претендовать на пост. Потому в фильме ему нечего опасаться. А вот у Путина вокруг множество олигархов, председателей различных служб, которые конкурируют между собой. Параллели с фильмом напрашиваются в таком случае сами собой».

«Возможно, даже хорошо, что фильм «Смерть Сталина» в России запретили. Иначе с их рвением к обижаниям все это могло закончиться подрывом и сжиганием кинотеатров, как это было в случае с «Матильдой».

«Цензура в искусстве может быть только в тех случаях, когда призывают к убийствам, терроризму, экстремизму. «Майн Кампф Гитлера – пример того, что нужно цензурировать. Однако когда снимаются сатирические фильмы или пишутся книги про власть, то тут никакой цензуры быть не должно».

«В Украине запретили российские сериалы, потому что у них идет фактически война с РФ. Они лучше всего знают, как может проникать пропаганда. Возьмите сериал «Солдаты», который крутят до сих пор. Там люди в военной форме с российским триколором разговаривают на русском языке, решают проблемы, которые кому-то могут показаться близкими. Конечно, это ведет к тому, что вот этих вот «Солдат» потом будут воспринимать едва ли не как своих. А потом может резко случиться Крым».

«Информационная война России и Беларуси идет уже давно. Я недавно прочла книгу и несколько статей про методы пропаганды и манипуляции и обнаружила, что все это идет очень давно со стороны России. Нас уже долгое время обрабатывают. К сожалению, в Беларуси у людей не хватает культуры потребления информации, чтобы понимать, где правда, а где – пропаганда».

«В мире и истории нет ни одного человека, над которым нельзя было смеяться и снимать подобные «Смерти Сталина» фильмы. Разве что Иисус Христос».

«Я был бы не против, если бы похожую комедию сняли про Зенона Позняка. Он сам как-то говорил, что хорошо относится к юмору. Любых политиков нужно проверять смехом, сильные лидеры выдержат и ещё сами посмеются. Кроме того, когда про политика шутят – значит про него знают. Так что комедия про Позняка, я думаю, была бы даже полезна ему».

«У Лукашенко есть его любимый анекдот. Значит открывает Александр Григорьевич дверь холодильника, а там трясется его любимое желе. Он вздыхает и говорит:

— Да не трассись ты ужо, я за сырам».

«Сатира обязательно нужна, без неё в государстве может случиться взрыв. Комедии, анекдоты, шутки над властью помогают людям проще к ней относиться, чтобы она не творила. Когда запрещают смеяться, протестные настроения разрастаются быстрее».


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