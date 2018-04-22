Как правильно пить воду: до, после или во время еды 22.04.2018, 10:55

В передачах о здоровом питании часто утверждают, что нельзя запивать еду водой. Так ли это?

Кто-то объясняет это тем, что вода разбавляет желудочный сок. Другие считают, что из-за этого можно потолстеть. Третьи говорят, что вода выталкивает непереваренную пищу из желудка. Но неужели обычная вода может нам навредить?

AdMe.ru решил наконец-то поставить точку и разобраться, можно ли пить во время еды.

Что происходит с едой и водой в желудке

Процесс пищеварения начинается уже тогда, когда мы предвкушаем будущую трапезу: во рту образуется слюна. Пережевывая пищу, мы смешиваем ее со слюной, в которой находятся нужные для переваривания ферменты. Затем размягченная еда попадает в желудок, где смешивается с кислотным желудочным соком. В среднем желудку нужно 4 часа, чтобы переварить пищу, то есть превратить ее в жидкое вещество — химус. Химус уходит дальше в кишечник, где отдаст организму различные питательные вещества.

Вода не задерживается в желудке надолго, 300 мл воды уйдут в кишечник примерно через 10 минут. То есть если вы пьете во время еды, вода не образует озера в вашем желудке. Она проходит сквозь пережеванную пищу, дополнительно увлажняя ее, а остаток быстро покидает желудок.

Жидкость не понижает кислотность

Наш организм — сложная, но очень слаженная система. Если желудок «чувствует», что не может переварить что-то, он вырабатывает новую порцию ферментов и повышает кислотность желудочного сока. Даже если вы выпьете литр воды, это никак не повлияет на кислотность. Кстати, вода попадает в желудок и вместе с пищей, например средний апельсин на 86 % состоит из воды.

Кроме того, исследования доказали, что сама пища может немного снижать кислотность, однако она быстро восстанавливается.

Жидкость не влияет на скорость переваривания

Ни одно научное исследование не подтвердило миф о том, что жидкость проталкивает твердую пищу в кишечник, когда она еще не успела перевариться. Ученые подтверждают, что жидкость покидает желудок быстрее, чем твердые тела, но никак не влияет на скорость их переваривания.

Так можно ли пить во время еды? Подводим черту

Если вы будете пить во время трапезы, никакого вреда не будет. Наоборот, вода помогает размягчить и лучше переварить «сухомятку». Однако не стоит пить, пока вы не прекратили жевать и не проглотили пищу, — она должна пропитаться слюной, в которой находятся необходимые ферменты.

Есть еще существенные плюсы. Исследование показало, что, когда человек делает небольшие паузы, чтобы попить воды, это замедляет ход его трапезы. В результате человек съедает меньше, а значит, не переедает.

Если вы привыкли запивать еду чаем, а не водой, ничего страшного в этом нет. Исследования не выявили никаких различий в повышении кислотности желудочного сока от чая и воды.

Температура воды тоже не влияет на скорость переваривания или получение питательных веществ. За несколько минут желудок нагревает или остужает содержимое до нужной температуры. Однако ученые все же рекомендуют не пить кипяток, а охлаждать горячие напитки до 65 °С.