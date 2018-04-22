Названы три идеальных автомобиля для водителей-новичков 1 22.04.2018, 11:12

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Молодым водителям стоит выбрать бюджетный и надежный автомобиль.

Молодые водители, которые только получили права, задумываются о покупке нового автомобиля, что нередко становится сложной задачей.

Эксперты составили «тройку» автомобилей, которые идеально подойдут для новичков, пишет vistanews.ru.

Прежде всего стоит отметить, что молодым водителям стоит выбрать бюджетный автомобиль, ведь на первых порах велика вероятность повредить машину из-за неопытности.

Также удачным выбором станет автоматическая трансмиссия, которая позволит не отвлекаться от управления на переключение селектора.

В данном случае удачным выбором станет седан Ravon R4. Под капотом скрывается 1,5-литровый бензиновый мотор.

Для тех, кто не боится сложности «механики» и хочет получить настоящий внедорожник за умеренную цену, рекомендуется приобрести российский LADA 4X4. Но стоит учесть и внушительный расход топлива – в городском цикле 1,7-литровый мотор потребует сразу 12,1 литра топлива на 100 километров.

Автомобиль для новичка должен иметь достаточную мощность для безопасных обгонов и движения на уровне трафика, поэтому оптимальной отметкой станут примерно 150 лошадиных сил.

Для любителей относительно быстрой езды предложен седан KIA Cerato, который оснащается 2,0-литровым мотором MPI мощностью в 150 лошадок.