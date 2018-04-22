На украинско-белорусской границе арестован журналист Дмитрий Галко

На украинско-белорусской границе арестован журналист Дмитрий Галко1
- 22.04.2018, 11:18
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Независимого журналиста сняли с поезда «Львов-Минск».
Ночью сотрудниками милиции был задержан известный белорусский журналист Дмитрий Галко. Об этом в «Фейсбуке» сообщила его жена Юлия Гаркуша.
«Дмитрий все же поехал в Минск, разрулить ситуацию с налоговой, но до Минска не доехал, его арестовали», — написала она.
Известно, что Галко ехал в Беларусь из Львова. Его задержали в Столинском районе.
Информацию о задержании подтвердил в «Фейсбуке» белорусский активист Вадим Довнар.
Дежурный Столинского РОВД сообщил «Нашей Ниве», что Дмитрий Галко находится у них, он был объявлен в розыск как подозреваемый по статье 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Согласно этой статье, журналисту может грозить до 6 лет лишения свободы.
История началась в прошлом году в конце ноября. Когда несовершеннолетний сын Дмитрия Ян отмечал свой день рождения, где присутствовал и отец. По версии милиции, в квартире была громкая музыка, кто-то вызвал участкового. Когда участковый появился, то у него якобы произошла стычка с Дмитрием, в результате которой у милиционера был разбит мобильник.
Сам Галко утверждает, что просто взял милиционера за руки, никакой драки не было.
Через какое-то время после того инцидента Галко с сыном уехал в Украину, в Мариуполь, где живет его жена. Сын уже вернулся на родину, сейчас попытался и отец.
Дмитрий Галко — белорусский журналист и блогер, сотрудничавший со многими изданиями. Запомнился серией репортажей о войне в Украине.