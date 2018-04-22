В Борисове люди живут на развалинах

В Борисове люди живут на развалинах1
- 22.04.2018, 11:45
Обещанное государством переселение растянулось на 70 лет.
В 1956 году на улице Павла Рака в Борисове склады одного из городских предприятий перестроили во временное жилье для работников – бараки – дома без коммунальных удобств, сообщает «Белсат».
Планировалось, что люди заселятся в них на короткое время, а после государство предоставит им квартиры.
Прошло 70 лет, жители бараков вырастили в них детей и внуков, состояние зданий значительно ухудшилось, а переселения до сих пор не было.
Подробности смотрите в видеосюжете.