В Борисове люди живут на развалинах 1 22.04.2018, 11:45

Обещанное государством переселение растянулось на 70 лет.

В 1956 году на улице Павла Рака в Борисове склады одного из городских предприятий перестроили во временное жилье для работников – бараки – дома без коммунальных удобств, сообщает «Белсат».

Планировалось, что люди заселятся в них на короткое время, а после государство предоставит им квартиры.

Прошло 70 лет, жители бараков вырастили в них детей и внуков, состояние зданий значительно ухудшилось, а переселения до сих пор не было.

Подробности смотрите в видеосюжете.