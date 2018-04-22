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Ветер в Беларуси: поваленные деревья и сорванные крыши

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  • 22.04.2018, 12:12
  • 1,361
ФОто: tut.by

МЧС подвело итоги непогоды.

21 апреля порывы ветра в некоторых районах страны достигали 27 м/с. Из-за непогоды пострадали 15 населенных пунктов в Могилевской, Минской и Витебской областях, сообщает МЧС.

По данным МЧС, повреждены кровли 3 жилых домов, 2 объектов соцкультбыта и 24 сельскохозяйственных зданий. В Могилевской и Минской областях, а также в столице упало 34 дерева, в результате повреждены 3 легковых автомобиля. Пострадавших нет.

ФОто: tut.by

Работники МЧС и других организаций распиливали и убирали упавшие деревья. Ведутся восстановительные работы.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов. По состоянию на 06.00 22 апреля остаются без электроснабжения 6 населенных пунктов и 9 трансформаторных подстанций в Могилевской, Минской и Витебской областях.

ФОто: 112.by

Сильный ветер также способствовал распространению огня во время пожаров в экосистемах. Вчера спасатели поднимали в воздух авиацию для тушения возгораний. Горел лес в Стародорожском районе, был пожар в Барановичском районе.

Пользователи сообщали о ДТП на трассе М1 из-за «песчаной бури». В ГАИ отметили, что серьезных аварий не зафиксировано.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на утро воскресенья. По Витебской, Могилевской и северо-востоку Минской области сохранится ветер порывами до 15−20 метров в секунду.

21 апреля ураган обрушилcя на Москву и Подмосковье: 17 человек пострадали, два человека погибли.


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