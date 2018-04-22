Белорусы на Канарах: Бонусы в виде бесплатного кофе и десерта здесь норма 22.04.2018, 12:40

Источник: onliner.by

Пара из Беларуси рассказала, как провела зиму на Тенерифе.

Авторы рассказа, опубликованного onliner.by, Владимир вместе с женой провел 2,5 незабываемых месяца на острове Тенерифе и с удовольствием делится своим опытом:

- Я родился в Бобруйске, долгое время жил в Минске, пару лет назад перебрался в Москву. Радость путешествий мы с женой (она тоже минчанка) открыли для себя недавно, в 2017 году. До этого усердно занимались карьерой, зарабатыванием денег и обустройством жизни. Однако рано или поздно появляется потребность сделать глубокий вдох, остановиться и отдохнуть. И здесь подвернулся счастливый случай перезимовать в теплой стране — меня отправили работать удаленно, а жена и до этого работала дома (нет, мы не из IT, жена отвечает за рекламу в крупном агентстве, а я занимаюсь сопровождением клиентов платежной системы).

Так как эта зимовка вне дома была у нас первой, мы отнеслись к делу ответственно и потратили много времени на споры и чтение форумов и отзывов путешественников. Рассматривали Непал, Вьетнам, Таиланд, Португалию и Испанию. Азиатские страны в конце концов отмели как сложные по культуре и менталитету, в Португалии все-таки не так тепло, как хотелось, а под испанским флагом мы нашли остров Тенерифе. Канарские острова всегда казались чем-то запредельным, доступным только для богатых. Но оказалось, что и с «попиццот» можно собрать денег и уехать в лето.

Дорога

У нас уже был открыт шенген. Билеты на самолет мы неделю высматривали на сайтах лоукостеров, различных агрегаторов и наконец нашли приемлемый вариант с 10-часовой утренней пересадкой в Мадриде. Летели сразу из Москвы. Если вы привыкли к комфорту, то прямой перелет из российской столицы будет стоить от 250 евро на человека. Мы старались расходовать средства экономно, поэтому сделали выбор в пользу длинного перелета, чтобы заодно пробежаться по Мадриду. Перелет обошелся на двоих в 240 евро, Мадрид — в 60 евро. Так же летели и обратно, в Москву. От аэропортов Тенерифе в любую точку острова за 2—3 часа вы доедете на общественном транспорте, стоимость будет варьироваться в пределах 5—10 евро на человека.

Источник: onliner.by

Север или юг?

На острове огромная разница между севером и югом. Разница и в погоде, и в отношении к иностранцам, и в цене. Юг рассчитан исключительно на туристов, и цены там соответствующие. Жилье снять дорого, цены в кафе и ресторанах выше, русская речь слышна на каждом пляже, но температура стабильно от +20 °C. Северная и западная части острова туристами не избалованы. Там теплее отношение к приезжим, ниже цены, больше заведений местной кухни, а также то, ради чего мы ехали: океан, солнце, горы и местный колорит. Выбор пал в пользу городка Los silos на западе с населением 4500 жителей.

Источник: onliner.by

Жилье

Мы искали квартиру или апартаменты и изначально смотрели их на Airbnb. Цены сильно зависят от региона и сезона. Как правило, зимой дороже. В нашем случае мы схитрили и написали арендодателю лично в WhatsApp. Из-за продолжительного срока аренды мы сбили цену на 40% и заплатили за 2,5 месяца 850 евро. В дальнейшем выяснилось, что по такой цене квартиры сдаются только в долгосрочную аренду, то есть нам повезло.

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

В итоге мы получили номер в гестхаусе с большой кухней, большой спальней с двумя кроватями, туалетом, ванной и двумя общими террасами со столиками и местом для загара. Все коммунальные расходы, а также уборка квартиры и интернет входили в указанную сумму. Порадовало, что с одной стороны был вид на океан, а с другой — на горы. Подъем на работу в 5:50 утра перестал быть наказанием.

Транспорт

На острове огромный выбор арендного транспорта. Можно взять напрокат автомобиль за 10—15 евро в день, скутер за 5—7 евро. Для аренды нужно иметь кредитную карту и права. Для нас оптимальным вариантом оказался общественный транспорт. Достаточно было в первый день купить две карты по 50 евро, и этого хватило почти на весь период нашего пребывания на Тенерифе.

Транспорт ездит по всему острову, стоимость зависит от расстояния. Доехать до пляжа в соседнем городе — 2 евро, до столицы — 10 евро на каждого. Ввиду того что мы любим ходить пешком, а сам остров в сто раз меньше Беларуси и немного меньше Москвы, потребности в длительных поездках не было.

Источник: onliner.by

Недостаток местного транспорта в том, что он ходит редко и опаздывает на 15 минут в лучшем случае. Как-то раз в горах едва не пришлось ждать автобус три часа (а там прохладно и ветрено), но нам повезло: мы поймали попутку, за рулем которой была девушка из Минска. Она несколько лет живет на острове и уже открывает свою пекарню.

Дороги на Тенерифе идеальные. Ни разу не видел ям, сломанных бордюров, отсутствия разметки и тому подобного. Зато водители здесь просто чокнутые! Много дорог идет через горный серпантин, но люди ездят так, как будто сохранились перед поворотом. Иногда мы не смотрели в окно, потому что было откровенно страшно. Но ни об авариях, ни о каких-либо инцидентах с автобусами ни разу не слышали. Видимо, водители получают скилл гонки по серпантину при рождении.

Интернет

Интернет — это боль. Про безлимит стоит сразу забыть. Его нет. Вообще нет. Да и мобильный интернет дорогой как для избалованных москвичей, так и для привыкших к средней скорости белорусов. 1 ГБ мобильного интернета стоит от 5 евро. При этом нормально ловит только в крупных городах, в мелких поселениях откровенный ужас. Представьте, что вы уехали в глубокую деревню и пользуетесь устаревшим Edge. Представили? Поделите эту скорость на 2. Однако этого нельзя сказать про интернет в домах и квартирах. Проводной интернет относительно недорог (100 ГБ стоили порядка 30 евро в месяц), и скорость у него около 40 Мбит/с.

По работе мы потребляем огромные объемы трафика, и выяснилось, что заранее позаботиться о включенном в оплату интернете было лучшей идеей за время планирования зимовки. Хотя дважды наш трафик заканчивался, мы пересаживали ноутбуки на интернет с телефона и громко страдали.

Погода

Даже на Канарах бывает зима! На юге она выражается в 4—5 дождливых днях за декабрь, январь и февраль. В остальном температура воздуха от +20 °C, температура воды всегда около +21 °C.

Источник: onliner.by

В остальных регионах дожди могут быть почаще. Мы застали неделю дождей. Температура в ноябре и декабре была выше +20 °C, в январе иногда опускалась до +15 °C. Но с таким солнцем кроме обычных шортов и майки достаточно накинуть ветровку — будет комфортно. Местные жители надевают осенние сапоги, пальто и даже шубы, ведь это единственный шанс разбавить наскучивший за остальные месяцы гардероб.

Загорать и купаться нам было комфортно. То есть 90% времени мы имели доступ к океану и солнцу, что для людей, живущих 9 месяцев в зиме, было очень приятно.

Еда

Теперь подробно остановлюсь на еде. Беларусь и Россия — страны, далекие от морепродуктов, а здесь в этом плане раздолье. Что в ресторанах, что в магазинах выбор огромный и цены гуманные. Гигантские креветки размером в ладонь стоят 8 евро по акции, вкусная свежая рыба — от 3 евро. Также большой выбор сыров от 4 евро и различной колбасы и ветчины от 4 до 10 евро.

В супермаркете мы не сразу поняли, как покупать сыр, мясо и рыбу. Оказывается, нужно брать талончик и становиться в очередь, которая обновляется на табло. Дальше тебя приглашают к витрине и ты выбираешь товар. Что интересно, мясо можно попросить вырезать даже из середины большого куска, и разделают его так, как захочешь (даже на крохотные кусочки нарежут или при тебе перекрутят на фарш). То же и с рыбой: чистят, потрошат — в общем, делают все, что попросишь.

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Выбор фруктов и овощей заслуживает внимания. Они в основном местные, их в прямом смысле срывают с дерева и продают. Папайя или кило маракуйи стоят 1 евро, большое манго — 50 центов, смешные и сладкие маленькие бананы — 1 евро, а апельсины и мандарины даже покупать необязательно — их можно собирать с деревьев.

Источник: onliner.by

В нашем городке по воскресеньям в 8 утра начиналась ярмарка, где местные фермеры продавали овощи, фрукты и хлеб. 8-килограммовый мешок апельсинов стоил 5 евро, свежая выпечка — от 20 центов. Мы с удовольствием посещали ярмарку, что помогало сэкономить на продуктах. Также там был хороший выбор вина, которое изготавливается фермерами в каждой провинции по собственным рецептам. Вино на ярмарках дорогое, 3 евро за бутылку, зато собственного производства. В магазинах спокойно можно купить отличное вино за 1,5—2 евро. Уточню, что цены актуальны для запада острова, на юге такого ждать не приходится.

Большинство заведений в нашем регионе были рассчитаны на местных жителей, и встретить человека, который говорит по-английски, оказалось проблемой — в начале путешествия мы мучили программу-переводчик, потому что не знали испанского и объяснялись жестами.

Кухня в местных кафе и ресторанах приятная и простая для белоруса. Почему? Да потому, что национальное канарское блюдо — это картошка в мундирах, а один из двух фирменных соусов был копией бабушкиной аджики. Но в остальном различия есть, так как на острове много фруктов, морепродуктов, и кухня основана на них.

Средний счет в местном кафе — 20—25 евро за обильный ужин на двоих с вином. Если хотите деликатесы типа гребешков или есть желание поесть в дорогом пафосном месте, то цена ужина может увеличиться и до 50 евро. Обычный обед на двоих — в пределах 15 евро. Чашка кофе или кофе с молоком (мало кто из местных знает, что такое капучино) стоит до 1,5 евро. Наш завтрак из свежевыжатого сока, чашки кофе и двух тостов с хамоном стоил 7 евро за две порции. Паэлью, которая является фирменным блюдом, можно отведать за 15 евро.

Когда мы первый раз заказали паэлью, нас предупредили, что блюдо на двоих, но не сказали, что порция огромная. Огромная настолько, что нам пришлось взять большую часть с собой и есть ее весь следующий день.

Развлечения и шопинг

Развлечения здесь в основном совмещены со спортом: походы в горы, бег, велоспорт, серфинг, парапланеризм, прыжки с парашютом и многое другое. Нация здоровая, много долгожителей, пенсионеры не сидят по домам, а ведут активный образ жизни. Нам очень понравились пешие походы в горы и парапланеризм. Для походов необязательно быть хорошо подготовленным, маршруты есть для всех — и для новичков, и для профессиональных спортсменов. Мы через выходные находили новый маршрут недалеко от нас и шли в горы на весь день. Наш рекорд — 15 км в длину и 1,5 км в высоту. Конечно, погодные условия для походов не всегда простые, так как можно несколько часов идти под палящим солнцем, а при подъеме выше километра начать замерзать. Но вокруг было так красиво, что мы забывали об усталости.

Парапланеризм — удовольствие дорогое. Несмотря на то что мы пользовались местным сайтом с купонами, с учетом 50% скидки вышло по 50 евро за 20 минут полета.

Источник: onliner.by

Из достопримечательностей выделю вулкан Тейде, ущелье Маска, заброшенный лепрозорий в городе Абадес, много пешеходных пещер. Природные красоты бесплатны, но поход в аквапарк и зоопарк, пусть и один из крупнейших в мире, будет стоить 200 евро для двух человек.

Источник: onliner.by

В начале января начинается распродажа. К концу месяца цены просто достигают дна. Мы не планировали шопинг, но не удержались от покупки кроссовок за 5,9 евро и джинсов за 8,9 в магазинах с известными брендами. Не считаем себя любителями тратить деньги на одежду, однако возможность обновить весенний и летний гардероб за 80 евро на двоих упускать было нельзя.

Источник: onliner.by

Сюрпризы

Самым большим сюрпризом стало незнание английского языка в нетуристических районах. Бывали ситуации, когда садились телефоны и мы не могли найти маршрут до нужной точки, а местные жители, даже если понимали адрес, просто не могли объяснить, куда поворачивать и где лучше пройти. Но постепенно учишь необходимый минимум испанских слов, и становится гораздо проще.

Также сюрпризом было то, что утром нигде невозможно толком позавтракать. Все заведения начинают работать после 11:00, и на завтрак есть разве что булочки, тосты и круасаны.

Источник: onliner.by

Удивили местные старики и старушки. Вообще, язык не поворачивается назвать их стариками. В 80—90 лет они занимаются спортом, а по вечерам наряжаются, красятся и до поздней ночи веселятся в барах с рюмочкой вина и сигарами. Компания из десяти стариков создавала вокруг себя шума куда больше, чем молодежь, которую увидеть с алкоголем или сигаретами очень сложно.

Источник: onliner.by

Еще одним сюрпризом стали куры, петухи и козы на улицах городов. Они просто гуляют, подъедают траву и ни в грош не ставят окружающих людей. Причина простая: здесь много фермеров, которые не считают нужным закрывать свой зоопарк. Все равно вечером зоопарк вернется за едой в полном составе.

Источник: onliner.by

Здесь любят общаться! Преграда в виде того, что ты плохо понимаешь испанский, ни одного человека не остановила. Местное дружелюбие такими вещами не смутить. Все стараются помочь, могут чуть ли не проводить до нужного места, если поняли, о чем ты спрашиваешь. Часто дают приятные бонусы в виде печенек, конфеток, бесплатного кофе или десерта. А когда видят, что ты пробуешь говорить на испанском, то светятся от радости.

Расходы

визы — 120 евро;

страховка — 30 евро;

перелет — 480 евро + 60 евро в Мадриде;

жилье — 850 евро;

проезд — 120 евро;

еда дома — 500 евро;

еда в кафе — 300 евро;

бытовые мелочи — 50 евро;

шопинг — 80 евро;

мобильный интернет — 50 евро;

развлечения — 300 евро;

прочие расходы — 100 евро.

В месяц на человека вышло 600 с небольшим евро с учетом всех расходов. Итого поездка обошлась в сумму чуть больше 3000 евро. Но я бы отдал в два раза больше, чтобы пожить там еще чуть-чуть. Однако пришлось возвращаться домой и уже с предвкушением ждать следующую зиму.