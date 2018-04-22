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Всемирный банк: Возможны значительные колебания белорусского рубля по отношению к доллару

  • 22.04.2018, 12:58
ФОто: tut.by

Нестабильность курса приведет к проблемам с обслуживанием Беларусью валютного долга.

Всемирный банк обращает внимание властей Беларуси на возможные проблемы с обслуживанием государственного долга в иностранной валюте в среднесрочной перспективе из-за большого размера внешнего долга, ужесточения глобальных финансовых условий и последствий нестабильности экономической ситуации в России. Об этом говорится в экономическом обзоре Всемирного банка по Беларуси, сообщает primepress.by.

«Среднесрочный прогноз (для Республики Беларусь – ред.) подвержен серьезным рискам, связанным с изменениями во внешней среде», сказано в обзоре.

Эксперты банка полагают, что отношение государственного долга Беларуси к ВВП (в расширенном определении) будет оставаться близким к половине ВВП. «Большая часть валового внешнего долга приходится на государственный сектор и характеризуется тяжелым профилем погашения в среднесрочной перспективе. Поскольку государственный долг в значительной степени выражен в иностранной валюте, то существует риск жесткой корректировки внешнего дисбаланса из-за ужесточения глобальных финансовых условий», сказано в обзоре.

Всемирный банк предупреждает Беларусь о возможных проблемах с обслуживанием валютного долга

Ухудшение или нестабильность экономической ситуации в России, в том числе связанная с недавним введением санкций в отношении некоторых российский компаний, может оказать негативное влияние на экономику Беларуси в нескольких направлениях, отмечается в обзоре. Во-первых, волатильность обменного курса российского рубля может спровоцировать колебания белорусского рубля по отношению к доллару США, что может привести к снижению доверия потребителей к финансовой системе и к увеличению спроса на иностранную валюту. Во-вторых, обесценение российского рубля по отношению к доллару США может ослабить ценовую конкурентоспособность белорусских предприятий на российском рынке. В-третьих, рост стоимости заимствований для России может привести к росту стоимости кредитных ресурсов для Беларуси.

«Изменения по любому из этих аспектов могут создать сложности для правительства с получением валютных поступлений, необходимых для выплаты и обслуживания государственного долга в иностранной валюте», сказано в отчете Всемирного банка.

Эксперты подчеркивают значительность внешнего долга страны: в 2018 г только лишь Министерство финансов Беларуси выделит 3,8 млрд долл на погашение и обслуживание государственного долга в иностранной валюте (около 5,4% прогнозируемого ВВП).

Для достижения более устойчивой траектории роста Беларуси необходимо повышение эффективности распределения капитала и постепенное снижение долгового бремени, отмечает Всемирный банк.


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