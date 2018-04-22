Советники Трампа: Отказ КНДР от ядерных испытаний – это ловушка 7 22.04.2018, 13:48

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Не стоит верить диктатору Ким Чен Ыну, который объявил о моратории на ядерные испытания.

Как сообщает газета Washington Post, в окружении президента США без воодушевления восприняли заявление лидера КНДР о том, что его страна прекращает испытания ядерного оружия. По их мнению, Ким Чен Ын создает видимость того, что он разумный политик и готов на компромиссы.

Таким образом, предполагают в Белом доме, руководитель Северной Кореи фактически «заманивает США в ловушку». КНДР, по мнению советников Трампа, рассчитывает, что в обмен на эту уступку добьется от Вашингтона выполнения своих требований во время запланированной на май-июнь встречи лидеров двух стран.

Они отметили, что КНДР будет рассчитывать на ослабление экономических санкций, введенных США, в том числе и при администрации Трампа. Однако при этом советники американского президента напомнили, что в предыдущие годы руководство Северной Кореи не раз нарушало достигнутые договоренности.

Сам Трамп в своем Twitter положительно отреагировал на новость из КНДР. «Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира — большой прогресс! Ждем нашего саммита», — написал американский.