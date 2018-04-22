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Пассажир попавшего в аварию во время «песчаной бури» авто умер в больнице

  • 22.04.2018, 14:22
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ФОто: ГАИ

26-летний пассажир Volvo получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пассажир легковушки, пострадавший в результате столкновения с фурой во время «песчаной бури» на трассе М1, скончался в учреждении здравоохранения. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.

Напомним, авария произошла 21 апреля, около 15.30, на 253-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации в Несвижском районе. 27-летний водитель Volvo S40 ехал в направлении Бреста. Вблизи деревни Малиновка он не справился с управлением и совершил попутное столкновение с фурой. «На дороге из-за сильного ветра внезапно поднялся столб песка. Водитель грузовика начал снижать скорость из-за плохой видимости, в этот момент в его транспортное средство врезалась легковушка», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП 26-летний пассажир Volvo получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где позже умер.

ФОто: ГАИ

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).


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