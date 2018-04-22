Пять знаковых фильмов мирового кинематографа 2 22.04.2018, 14:45

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Ленты, которые в свое время стали прорывом в киноискусстве.

Украинский и крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев назвал фильмы, которые впечатлили его больше всего.

Храброе сердце (реж. Мел Гибсон, 1995)

Великолепный пример того, как легендарная история о героических людях и их поступках рассказана настолько человечно, доступно, эмоционально и масштабно.

Эпическая история предводителя шотландцев Уильяма Уоллеса, человека, который хотел жить, любить, быть свободным и возделывать свою землю, но для этого ему пришлось воевать, терять и отдать жизнь.

Спасти рядового Райана (реж. Стивен Спилберг, 1998)

Это история о человеческих ценностях в представлении американцев.

Фильм о том, насколько важно совершать определенные поступки, чтобы ощущать себя той нацией, которая в ответе за каждого.

Список Шиндлера (реж. Стивен Спилберг, 1993)

Эпохальный фильм. Эту мастерски рассказанную драматическую историю о Холокосте можно считать одной из вершин в кинематографе на эту тему.

Один из тех фильмов, который по всем составляющим – как сценарий, так и режиссура, и операторское искусство – я бы назвал одним из верстовых столбов на длинной дороге кино.

Мужчина и женщина (реж. Клод Лелуш, 1966)

Это бесконечно нежная и такая же вечная история о том, что нас держит на этой земле и ради чего мы приходим в этот мир.

Для меня этот фильм – яркий пример гармонии, созданной режиссером и оператором Клодом Лелушем, атмосферы от потрясающего актерского дуэта Жан-Луи Трентиньяна и Анук Эме. В этом фильме сошлось все: и история, и музыка, и актеры.

Аватар (реж. Джеймс Кэмерон, 2009)

В своем жанре этот фильм – безусловный прорыв. С точки зрения сюжета это крепкая история о том, за что герои борются, что отстаивают, во имя чего жертвуют. При этом события развиваются в вымышленном мире, который создан настолько профессионально и настолько красиво, что фильм можно считать ярким примером высочайшего творчества.