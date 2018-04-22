Ереван восстал: «бархатная» революция в фотографиях 2 22.04.2018, 15:07

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ФОто: getty images

Несмотря на задержание лидера оппозиции и около 200 человек, протесты продолжаются.

В Армении сейчас продолжаются серьезные протесты против действующего премьер министра — на уличные акции протеста вышли тысячи армян, уже были столкновения с полицией, задержан лидер протестов Никол Пашинян и сотни активистов. Протесты начались 16 апреля и продолжаются по сегодняшний день.

16-17 апреля в Ереване и других армянских городах начались массовые выступления оппозиции, утром 17 апреля Никол объявил о начале «бархатной революции» в стране. Оппозиция выступает против назначения Сержа Сарксяна (который раньше к тому же уже был президентом) премьер-министром и считает, что его нахождение в этом кресле приведет к узурпации власти.

Известный блогер Максим Мирович опубликовал фоторепортаж о «бархатной» революции в Армении.

16 апреля тысячи человек вышли на улицы Еревана — они требуют отставки Саргисяна и перевыборов премьер-министра.

Уличные перепалки с полицией:

Местами против протестующих был использован слезоточивый газ:

Активистка у оцепления спецназа — который помимо щитов, отгородился от протестующих еще и колючей проволокой "егоза":

17 апреля на улицах Еревана уже появились водометы со специальными отвалами для расчистки баррикад:

А вот тот самый Серж Саргисян, против которого протестует армянская оппозиция, обвиняя его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономического положения. Серж заявил, что у него "нет никакого делания прибегать к мерам принуждения" против протестующих, но уходить с кресла премьера он не намерен.

В ночь на 17 апреля полиция жестко задерживала некоторых протестующих, избивая их дубинками:

Пострадавший в ходе столкновения с полицией:

18 апреля полиция взяла в оцепление некоторые административные здания в Ереване а также резиденцию президента на проспекте Баграмяна:

Лидер протеста Никол Пашинян даёт интервью местным журналистам:

Протестующие армяне на улицах Еревана:

Людей на улицах довольно много. Уж точно больше "нескольких десятков человек", о которых рассказывают некоторые телеканалы:

19 апреля в Ереване прошло несколько стычек протестующих с полицией, в которых было задержано несколько десятков активистов:

Полицейский спецназ разгоняет оцепление демонстрантов у штаб-квартиры армянского правительства:

Одна из протестующих пытается остановить полицейских:

Пострадавшие в ходе стычек у штаб-квартиры правительства:

Задержанный:

В квартале у здания министерства культуры протестующие захватили бульдозер:

На некоторых плакатах премьер-министра Саргисяна открыто называют диктатором:

В настоящий момент протесты в Армении продолжаются, сегодняшнее фото из Еревана:

Задержание активистов: