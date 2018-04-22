Ереван восстал: «бархатная» революция в фотографиях

Ереван восстал: «бархатная» революция в фотографиях2
- 22.04.2018, 15:07
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Несмотря на задержание лидера оппозиции и около 200 человек, протесты продолжаются.
В Армении сейчас продолжаются серьезные протесты против действующего премьер министра — на уличные акции протеста вышли тысячи армян, уже были столкновения с полицией, задержан лидер протестов Никол Пашинян и сотни активистов. Протесты начались 16 апреля и продолжаются по сегодняшний день.
16-17 апреля в Ереване и других армянских городах начались массовые выступления оппозиции, утром 17 апреля Никол объявил о начале «бархатной революции» в стране. Оппозиция выступает против назначения Сержа Сарксяна (который раньше к тому же уже был президентом) премьер-министром и считает, что его нахождение в этом кресле приведет к узурпации власти.
Известный блогер Максим Мирович опубликовал фоторепортаж о «бархатной» революции в Армении.
16 апреля тысячи человек вышли на улицы Еревана — они требуют отставки Саргисяна и перевыборов премьер-министра.
Уличные перепалки с полицией:
Местами против протестующих был использован слезоточивый газ:
Активистка у оцепления спецназа — который помимо щитов, отгородился от протестующих еще и колючей проволокой "егоза":
17 апреля на улицах Еревана уже появились водометы со специальными отвалами для расчистки баррикад:
А вот тот самый Серж Саргисян, против которого протестует армянская оппозиция, обвиняя его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономического положения. Серж заявил, что у него "нет никакого делания прибегать к мерам принуждения" против протестующих, но уходить с кресла премьера он не намерен.
В ночь на 17 апреля полиция жестко задерживала некоторых протестующих, избивая их дубинками:
Пострадавший в ходе столкновения с полицией:
18 апреля полиция взяла в оцепление некоторые административные здания в Ереване а также резиденцию президента на проспекте Баграмяна:
Лидер протеста Никол Пашинян даёт интервью местным журналистам:
Протестующие армяне на улицах Еревана:
Людей на улицах довольно много. Уж точно больше "нескольких десятков человек", о которых рассказывают некоторые телеканалы:
19 апреля в Ереване прошло несколько стычек протестующих с полицией, в которых было задержано несколько десятков активистов:
Полицейский спецназ разгоняет оцепление демонстрантов у штаб-квартиры армянского правительства:
Одна из протестующих пытается остановить полицейских:
Пострадавшие в ходе стычек у штаб-квартиры правительства:
Задержанный:
В квартале у здания министерства культуры протестующие захватили бульдозер:
На некоторых плакатах премьер-министра Саргисяна открыто называют диктатором:
В настоящий момент протесты в Армении продолжаются, сегодняшнее фото из Еревана:
Задержание активистов: