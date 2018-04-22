Жители общежития в Гродно: Заходишь с ребенком в душ – а там крыса! 1 22.04.2018, 15:18

Фота: svaboda.org

Городские власти планируют повысить плату с проживающих в общежитиях.

Несколько семейных общежитий в Гродно потихоньку превращаются в бараки, а чиновники планируют… повысить статус жилья до арендного! Жителям придется платить больше, но за что? Соответствующих условий, как и капитального ремонта, нет, сообщает belsat.eu.

Еще семь лет назад, в 2011-м, Лукашенко подписал указ, согласно которому общежитием можно придавать статус арендного жилья. А вместе с этим будут и более комфортные условия проживания (собственные кухня и санузел), и более высокие цены. Закон затронул и жителей общежитий на улице Комарова и Горького в Гродно. Правда, здания, которые появились еще в конце 60-х годов, совершенно не соответствуют вызовам современности. Более того – потенциально опасны.

«Крысы бегают. Травили… Заходишь с ребенком в душ – там лежит дохлая крыса! То есть, ужасное состояние. Коридоры и туалеты не убираются, хотя у нас есть и коридорная, и в туалете уборщица», – жалуются на условия жительницы общежития.

К тому же, из-за отсутствия счетчиков, за электроэнергию приходится платить больше. Но и это – не все проблемы: плесень, гниль, протекают потолки, старая и неисправная сантехника. Со всем этим, по мнению властей, жители должны бороться самостоятельно. Те и борются.

«Мы хотели на крышу залезть, чтобы сделать хоть что-то возле своей комнаты. Но нас не пускают туда – все под замком. У меня ребенок заболел от черной плесени бронхитом!», – говорит жительница общежития Надежда.

Менять надо условия, а не статус

За такие условия хозяевам 19-ти квадратных метров жилой площади приходится платить в среднем около ста рублей в месяц. Они уверены, что после передачи общежития в фонд арендного жилья сумма в жировках еще и вырастет – как минимум в полтора раза. Поэтому жители общежитий и инициировали встречу с местными властями: чтобы обсудить все больные вопросы и доказать – менять надо условия, а не статус. Людей пришло столько, что встречу проводили на улице.

«Говорили о том, что мы будем платить за комнаты как за арендное жилье. Хорошо, но почему тогда УЖРЭП или государство не оплачивает нам ремонт комнат? То есть, получается, мы оплачиваем все сами, делаем ремонты, а вместе с тем, нам придется оплачивать аренду за это? Тогда возникает вопрос – а зачем нам УЖРЭП?!», – удивляется Анна, которая тоже живет в соседнем общежитии.

Как выяснилось, представитель УЖРЭП Ленинского района Гродно, руководитель участка по техобслуживанию Светлана Жилинская, которую местные жители подозревают во взяточничестве, не желает не только решать такие проблемы, но и общаться с журналистами.

«Начальство убегало через черный вход, чтобы их не сняли. Они побоялись», –говорят местные жители.

Чиновники же говорят: если кому-то не нравятся такие условия, то всегда можно очень быстро выселиться.