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Роскомнадзор подтвердил блокировку Google

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  • 22.04.2018, 15:25
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Ведомство внесло в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google.

Компания Google не удовлетворила требования Роскомнадзора и позволяет мессенджеру Telegram работать через свои IP-адреса, заявили в ведомстве.

«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Роскомнадзора в Facebook.

Ранее в Google заявили, что разработчики приложений больше не смогут использовать домен компании для обхода блокировок. При этом в компании пояснили, что изменения в сетевой архитектуре компании были давно запланированы.

Ранее, 18 апреля, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram стал использовать новые IP-адреса, получая их у облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud. Из-за того, что мессенджер менял адреса очень быстро, ведомство вынуждено было блокировать их целыми пулами. В итоге под блокировку попали сайты, не связанные с Telegram, но также использовавшие адресацию Amazon Web Services и Google Cloud. В частности, проблемы с доступом испытывали онлайн-школа изучения английского языка Skyeng и мессенджер Viber.

Всего, по словам Жарова, в ходе попыток остановить работу Telegram в России операторы связи заблокировали 18 подсетей Amazon и Google.

В ночь на 22 апреля пользователи Сети стали массово жаловаться на недоступность главной страницы поисковой системы Google в России. В пресс-службе Google РБК ответили, что знают об этой проблеме и ищут пути ее решения.

Операторы связи приступили к исполнению решения суда о блокировке Telegram в России 16 апреля. Ранее Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать сервис из-за того, что он отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.

19 апреля эксперты аналитической компании SimilarWeb сообщили, что в первый день блокировки Telegram в России его использование не снизилось, а, наоборот, выросло на 27% при сравнении понедельник к понедельнику.

По состоянию на 22 апреля блокировать работу Telegram в России не удалось, пользователи продолжают пользоваться мессенджером, причем многие делают это без использования специальных программ для обхода блокировок.


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